Париж 2026 глазами украинской туристки: сколько придется потратить на еду, музеи и развлечения

Маша Себова в Париже

Украинский тревел-блогер Маша Себова рассказала, во сколько сегодня обходится отдых в Париже. Она показала цены на музеи, питание в популярных заведениях, развлечения для туристов и даже необычное жилье на Сене.

Об этом блогер рассказала в видео на Youtube.

Одним из мест, которые посетила блогер, стал музей Мармотан Моне. Вход туда стоит 14 евро. Именно здесь собрана большая коллекция работ художника Клода Моне — десятки картин и рисунков, среди которых есть и знаменитое полотно «Впечатление. Восход солнца». Эту картину считают символом импрессионизма.

Не менее дорогими оказались и обычные походы в кафе. За обед в известном заведении «Ротонда» на Монпарнасе Себова заплатила 22 евро. В меню были традиционный французский луковый суп и яйца с майонезом. По словам блогера, именно такую закуску часто заказывают местные жители.

По сравнению с предыдущими годами в Париже подорожали и популярные туристические развлечения. Например, аренда деревянной лодочки в Люксембургском саду теперь стоит 8 евро. Еще несколько лет назад за такую прогулку просили почти вдвое меньше — примерно 4-5 евро.

Отдельное внимание Себова уделила стоимости жилья. По ее словам, дома-лодки на Сене продают от 200 тысяч евро. При этом для Парижа такая цена считается довольно скромной. Блогер также отметила, что право на стоянку лодки в городе нередко передается по наследству.

В то же время в Париже остаются места, где туристы могут провести время бесплатно. Одним из них является Национальная библиотека Франции с большим овальным залом и садом с пальмами. Посетители приходят туда не только за книгами — пространство часто используют для работы и учебы.

Также Маша Себова обратила внимание на изменения в местной кофейной культуре. Если около десяти лет назад найти хороший кофе в Париже было непросто, то теперь ситуация заметно изменилась. Однако полноценные завтраки и бранчи во французской столице все еще не слишком популярны. По словам блогера, большинство французов по-прежнему предпочитают классический круассан с маслом.

