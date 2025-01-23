Парня поймала разъяренная мама в очереди на секс с порнозвездой: "Одевайся!"

Он не успел попасть к Бонни Блу.

Разъяренная мать приказала сыну покинуть длинную очередь мужчин, ожидавших секс с порнозвездой Бонни Блу, и он подчинился. На днях звезда OnlyFans заявила, что побила мировой рекорд, переспав с более чем 1000 мужчинами всего за 12 часов.

Во время этого экстремального мероприятия создатель TikTok и инфлюенсер Beavo (настоящее имя – Брэндон Бивис) прибыл, чтобы взять интервью у некоторых ожидавших в очереди ребят, сообщает The Sun.

Там он записал видео, на котором мама ворвалась, чтобы отругать сына и выгнать его из помещения.

Расстроенная женщина, раздраженно ковыляя среди толпы мужчин, спросила, где ее сын, на что кто-то ответил: "Сейчас придет". Тогда она громко обругала сына, настаивая на том, что его поведение "неприемлемо".

"Одевайся, иначе я вызову за тобой полицию", — свирепствовала женщина. "Одевайся и выходи. Выходи отсюда сейчас же!".

Мама выгнала сына из очереди к порнозвезде / Фото: скриншот с видео

Несколько мужчин пытались успокоить мать и заставить ее тише разговарить, но она отказывалась, пока ее сын не вышел из помещения вместе с ней.

"Мне 19, я могу делать, что хочу", – якобы сказал парень своей маме. "Я подписал согласие на это".

Однако, в конце концов, он подчинился маминому требованию и покинул помещение перед тем, как переспать с Блу.

Раньше Блу высмеивали за ее сексуальные трюки и называли "хищницей" за то, что она приставала к молодым мужчинам. Ей запретили въезд в Австралию и выгнали из Фиджи за то, что она нацелилась на недавних выпускников школ и студентов колледжей. Порнозвезда утверждает, что ей удалось потеснить Лизу Спаркс – порнозвезду из Кентукки, которая в 2004 году установила мировой рекорд Гиннеса, занявшись сексом из 919 мужчин в один день.

Первоначально Блу планировала переспать с 1000 ребят, прежде чем добавить несколько десятков дополнительных зарубок на своем метафорическом столбике кровати. Ее представители подтвердили это The Sun: "Она переспала с 1057 мужчинами".

Напомним, звезду OnlyFans арестовали после объявления плана переспать с 100 мужчин за 24 часа. Ее задержали на прошлой неделе.

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