Парня затравили за предложение любимой во время выпускного – фото

Недавний выпускник британского колледжа разделил Сеть своим публичным предложением любимой.

В ролике, опубликованном в Twitter, он, также одетый в мантию, задал вопрос своей избраннице, когда та шла по сцене, чтобы получить диплом.

Ошеломленная девушка согласилась стать его женой. Парень надел кольцо ей на палец, и они обнялись, прежде чем обнять стоящего рядом сотрудника университета.

Предложение во время выпускного / Фото: скриншот с видео

Предложение во время выпускного / Фото: скриншот с видео

Хотя предложения обычно комментируют положительно, многие пользователи Твиттера критически отнеслись к решению мужчины сделать это в таком общественном месте — и во время еще одного важного события в жизни его теперь уже невесты.

Пусть это был бы ее момент. Это ужасно

Знаете, что самое ужасное в этом? Все это

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Напомним, публичные предложения нередко влекут за собой споры относительно того, милые они или неловкие. В частности, недавно порцию хейта получил парень, сделавший предложение любимой прямо в самолете. Юзеров возмутило, что он сделал это сразу после того, как избранница вышла из туалета.

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