Паровой двигатель изобрели 2000 лет назад: история античного "мага" Герона

Герон Александрийский опередил свое время на тысячелетие

Древний мир был полон загадок, но труды одного человека пережили тысячелетия, чтобы удивить нас сегодня. Математик, инженер и изобретатель Герон Александрийский, живший почти 2000 лет назад, создавал машины, кажущиеся фантастикой для того времени. Он идеально иллюстрировал утверждение о том, что любая достаточно развитая технология не отличается от магии.

Об этом пишет IFLScience.

Паровая турбина и ветряная мельница

Герону приписывают разработку элементов двух технологий, впоследствии изменивших мир: парового двигателя и ветряной мельницы. Его изобретение, известное как «эолипил» (шар Эола), фактически было первой паровой турбиной. Хотя он не нашел ей практическое применение в промышленности, сам факт существования такого механизма в Римской империи поражает.

Ученые до сих пор спорят, мог ли Рим стоять на пороге промышленной революции благодаря этим изобретениям. Впрочем, история уже распорядилась иначе.

Спецэффекты и «божественные» автоматы

Герон использовал свои знания физики для создания шоу. Он разрабатывал то, что мы бы сейчас назвали спецэффектами для театра. Например, он сконструировал механизм, сбрасывающий металлические шарики на барабан, имитируя грохот грома.

Еще более впечатляющими были его автоматические кукольные театры. Благодаря системе рычагов и падающих с определенной скоростью грузов фигуры двигались сами собой. Зрители видели, как бог Дионис наливает вино, а вокруг него танцуют фигуры и все это без участия человека. Для античной публики это выглядело как настоящее чудо.

Первый вендинговый автомат

Одним из самых «современных» изобретений Герона был автомат для продажи святой воды. Принцип его действия был гениально прост.

Человек бросал монету в щель, он падал на рычаг, под своим весом открывавший клапан. Вода лилась до тех пор, пока монета не соскальзывала с рычага. Это был первый в истории пример самообслуживания за деньги.

Учитель физики, а не колдун

Современные историки считают, что Герон не был фокусником в привычном понимании. Скорее всего, он являлся преподавателем физики в знаменитом Мусейоне Александрии.

Его изобретения — «поющие» птицы, работавшие на сжатом воздухе или хитрые кувшины — служили наглядными пособиями для студентов. Он объяснял принципы гидравлики и пневматики на примерах игрушек, поскольку серьезное применение этих знаний в те времена еще не нашли.

