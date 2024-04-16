Пару, прожившую в браке 21 год, официально развели без ее ведома: что произошло

Простая ошибка клерка лондонской юридической фирмы Vardags, случайно выбравшего не тот файл в меню на онлайн-портале, привела к безвозвратному разводу не той пары.

Об этом пишет Oddity Central.

Старший судья недавно отказался отменить развод супругов Уильямс, которые прожили в браке 21 год до 2023 года, когда развелась.

Супруги находились в процессе заключения финансовых соглашений, когда клерк случайно выбрал их для окончательного развода, что позволило им развестись менее чем за полчаса. Все попытки судьи отменить эту ошибку были отклонены, поскольку доверие общественности к действительно окончательному решению о расторжении брака было более важным.

"Существует сильный общественный интерес в уважении к определенности и окончательности, которые вытекают из окончательного решения о разводе, и поддержке статус-кво, который оно установило оно ", — сказал Эндрю Макфарлейн, президент семейного отдела.

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С другой стороны, представитель Vardags объяснил, что юрист фирмы использовал онлайн-портал, чтобы ошибочно подать заявление на получение окончательного решения для пары, не готовой к разводу. Им еще предстояло урегулировать финансовые вопросы, но как только было получено окончательное решение, развод был официально оформлен всего за 21 минуту.

Компания осознала ошибку через два дня после того, как она произошла, но когда она обратилась в высокий суд с просьбой отменить окончательное решение о разводе, ей было отказано. Фирма настаивала на том, что ее сотрудник случайно выбрал дело пары простым щелчком мыши, но судья объяснил, что на самом деле для получения окончательного приказа нужно было пройти несколько экранов на портале.

"Как и во многих подобных онлайн-процессах, оператор может попасть на финальный экран, где делается последний клик мышью только после того, как пройдет ряд предыдущих экранов", — сказал Макфарлейн.

Владелица компании Айша Вардаг, которую называют британской "примадонной разводов", назвала решение судьи "плохим", утверждая, что оно позволяет компьютеру сказать "нет, вы разведены".

"Государство не должно разводить людей на основании канцелярской ошибки", — отметила она. "Со стороны разводящегося должно быть намерение, потому что принцип намерения лежит в основе справедливости нашей правовой системы. Когда ошибка доводится до сведения суда, и все признают, что ошибка была допущена, она, очевидно, должна быть исправлена... Это значит, что пока что наше законодательство говорит, что вас могут развести из-за ошибки, допущенной в онлайн-системе. И это просто неправильно, глупо, несправедливо".

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