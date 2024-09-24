Пару застукали за сексом на вершине горы: кое-что другое шокировало зрителей еще больше (фото)

В Гонконге пара занялась сексом прямо на вершине горы.

Об этом пишет Daily Star.

Клип был снят очевидцами из окна многоэтажки с видом на вершину вдали. Во время съемки человек за камерой медленно приближает гору. В конце концов, в кадр попадают два человека, которые развлекаются.

Пара занялась сексом на вершине горы / Фото: скриншот с видео

Гора, о которой идет речь – Скала Льва, высота которой составляет 495 м. Местные жители были озадачены действиями этой пары, имеющими рейтинг 18+.

Пара занялась сексом на вершине горы / Фото: скриншот с видео

Другие, однако, были удивлены мощностью зума камеры телефона. В Сети пользователи комментируют:

Любовь между мужчинами и женщинами – это абсолютно нормально

Они могут заниматься любовью дома. Зачем делать это на Скале Льва?

Может ли телефон снять что-нибудь на таком расстоянии? Какая это модель?

Откуда они знали, что там что-нибудь происходит, чтобы увеличить это?

А они не боятся, что так увлекутся, что могут упасть с горы?

Согласно местному законодательству, людям, совершающим непристойные действия в общественных местах, грозит штраф в размере 2 000 гонконгских долларов (10 600 грн) и до шести месяцев заключения.

А публикующие непристойные материалы могут быть оштрафованы на сумму до 1 млн гонконгских долларов (5,3 млн грн) и получить до трех лет заключения.

Напомним, стюардесса рассказала, как пилоты занимаются сексом с бортпроводницами и устраивают оргии. Она разоблачила развратные выходки персонала авиакомпаний.

Читайте также: