Пару застукали за сексом на вершине горы: кое-что другое шокировало зрителей еще больше (фото)

Похотливых любовников сняли на видео.
В Гонконге пара занялась сексом прямо на вершине горы.
Об этом пишет Daily Star.
Клип был снят очевидцами из окна многоэтажки с видом на вершину вдали. Во время съемки человек за камерой медленно приближает гору. В конце концов, в кадр попадают два человека, которые развлекаются.
Гора, о которой идет речь – Скала Льва, высота которой составляет 495 м. Местные жители были озадачены действиями этой пары, имеющими рейтинг 18+.
Другие, однако, были удивлены мощностью зума камеры телефона. В Сети пользователи комментируют:
- Любовь между мужчинами и женщинами – это абсолютно нормально
- Они могут заниматься любовью дома. Зачем делать это на Скале Льва?
- Может ли телефон снять что-нибудь на таком расстоянии? Какая это модель?
- Откуда они знали, что там что-нибудь происходит, чтобы увеличить это?
- А они не боятся, что так увлекутся, что могут упасть с горы?
Согласно местному законодательству, людям, совершающим непристойные действия в общественных местах, грозит штраф в размере 2 000 гонконгских долларов (10 600 грн) и до шести месяцев заключения.
А публикующие непристойные материалы могут быть оштрафованы на сумму до 1 млн гонконгских долларов (5,3 млн грн) и получить до трех лет заключения.
Напомним, стюардесса рассказала, как пилоты занимаются сексом с бортпроводницами и устраивают оргии. Она разоблачила развратные выходки персонала авиакомпаний.
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