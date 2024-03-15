Пару застукали за сексом прямо на лестнице торгового центра – фото

Похотливая пара была поймана за занятием сексом на лестнице торгового центра в Паттайе, Таиланд.

Соответствующие кадры опубликовал пользователь Facebook, самопроизвольно ставший очевидцем.

На первый взгляд, Паттая, город на восточном побережье Сиамского залива в Таиланде, является раем. Однако город имеет репутацию одного из центров секс-туризма, и вышеупомянутая пара, позволившая себе публичный секс, может быть тому подтверждение.

В 25-секундном клипе они сняты с другой стороны торгового центра Terminal 21. Женщина сидит на мужчине, интенсивно двигая бедрами.

Пара занялась сексом на лестнице ТЦ

Мужчина, записавший видео, выразил свой шок в клипе: "Ого, это уже слишком. Давай вернемся в гостиницу! Это что, по-настоящему? Какого хрена?".

Тем временем, местные считают это неуважением и требуют немедленного полицейского расследования.

Напомним, в Китае безудержная пара занялась сексом в парке посреди белого дня. Очевидцами стали десятки взрослых и детей.

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