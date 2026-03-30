"Паска" или "кулич": как правильно называть главный символ Пасхи на украинском

Паска

Реклама

С приближением Пасхи среди украинцев традиционно оживляются дискуссии по поводу правильного названия главного праздничного хлеба. Социальные сети и бытовые разговоры превращаются в площадку для споров: как правильно говорить — «паска», «пасха» или вообще «кулич»?

Об этом пишет «Telegraf».

Наиболее распространенной ошибкой в Украине есть употребление слова «кулич». Как отмечают эксперты, это слово является сугубо российским термином. В украинском языке оно не имеет никакой исторической основы и считается калькой.

Реклама

Даже если потребители видят такое название на ценниках в крупных торговых сетях или магазинах, специалисты призывают не считать это нормой. Низкая грамотность производителя не может являться основанием для искривления языковых стандартов.

Какой правильный вариант

Для определения сладкого хлеба, который выпекается к празднику, в украинском языке существует только одно аутентичное слово — паска. Этимология этого термина уходит корнями далеко за пределы славянских языков.

«Оно происходит от еврейского 'песах', что знаменует переход и освобождение», — отмечают исследователи.

В украинском контексте слово «паска» многогранно: им называют как сам праздник Пасхи, так и обрядовый хлеб, который является его неотъемлемым атрибутом.

Реклама

Интересно, что в историческом контексте у Украины были и другие названия для пасхального хлеба, которые сейчас встречаются реже. Среди них — «бабка» или «попушник». Однако раньше эти термины имели несколько иное значение.

«Бабка» считалась больше похожей на изысканную сдобную выпечку с большим количеством изюма. В то же время «паска» мог быть более простым белым хлебом, который часто выпекали даже без сладкой глазури.

Напомним, в разных регионах Украины бытуют собственные диалектизмы, которые могут быть непонятны жителям других областей. Одним из таких слов является «калабанчик» — так в некоторых регионах называют небольшой контейнер или судочек для еды, который берут с собой на работу или учебу.

Кроме этого, украинцы используют и другие локальные названия: в частности, в Донецкой области распространены слова «тормозок» (еда на работу, особенно в шахту) и «мармид» (посуда для обеда).