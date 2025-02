Пассажир напал на стюардессу, открыл аварийный выход и выпрыгнул из самолета

Пассажир самолета напал на стюардессу, открыл аварийный выход, а затем прыгнул на взлетную полосу. Это произошло после того, как разъяренная пассажирка швырнула свои использованные прокладки в работников аэропорта.

Новый курьезный инцидент произошел во Франции, сообщает Need To Know.

Рейс IB578 авиакомпании Iberia готовился вылететь из парижского аэропорта Орли в аэропорт Барахас в столице Испании Мадриде.

Пассажир внезапно поднялся со своего места и направился в переднюю часть салона, где пытался открыть аварийный выход. В ситуацию вмешалась стюардесса, но, как утверждается, была атакована до того, как пассажиру удалось открыть дверь. Он спрыгнул на взлетно-посадочную полосу ниже, в то время как двигатели Airbus A320 еще работали.

Службы экстренного реагирования задержали пассажира на взлетной полосе. Несмотря на серьезность ситуации, рейс все же вылетел в Мадрид после задержки в четыре с половиной часа.

Пока что непонятно, что заставило пассажира выпрыгнуть из самолета и каково состояние его здоровья. Также неизвестно, планирует ли Iberia предъявить против него обвинения в нападении на стюардессу и задержке рейса.

Напомним, ранее стюардессы заклеили рот 69-летней пьяной пассажирке. Бортпроводницы не выдержали и схватили скотч.

