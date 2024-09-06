Пассажир попытался угнать самолет во время турбулентности: чем это закончилось (видео)

Дерзкий мужчина решил, что сможет управлять самолетом лучше пилота, и бросился в кабину на высоте 9000 метров в воздухе.

Об этом пишет The Sun.

Во время четырехчасового полета самолет авиакомпании EasyJet Airbus A320 испытал турбулентность, во время которой мужчина, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения, и это его разозлило. Он утверждал, что пилот был "ничтожным", и пытался попасть в его кабину, чтобы перехватить управление.

Затем он попытался открыть одну из дверей аварийного выхода, что привело к драке, когда бортпроводники бросились его останавливать. Самолет был вынужден совершить незапланированную остановку в аэропорту Мюнхена, чуть менее чем через два часа после взлета.

Немецкая полиция поднялась на борт самолета и надела наручники на непокорного мужчину, в то время как пассажиры аплодировали.

В TikTok появилось видео, на котором мужчину выводят из самолета, следовавшего в международный аэропорт Кос в Греции, вылетевший из лондонского аэропорта Гатвик. "Слезай, неудачник!" – кричал один из пассажиров.

"Мои родители сидели за 2 кресла от него и были так напуганы. Они до сих пор не могут прийти в себя. Им за 80", — написал один человек под видео.

"Безопасность является высоким приоритетом EasyJet, и наши экипажи научены оценивать и действовать быстро и правильно в любых ситуациях, чтобы гарантировать, что безопасность полета и других пассажиров не будет поставлена под угрозу в любое время", — говорится в заявлении компании. "Хотя такие инциденты случаются редко, мы относимся к ним очень серьезно и не терпим оскорбительного или угрожающего поведения на борту".

Напомним, названа авиакомпания с наибольшим количеством пьяных пассажиров. Многие рейсы были сорваны из-за любителей алкоголя.

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