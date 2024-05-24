Пассажир прикрепил камеру к багажу, чтобы увидеть, что происходит после его сдачи в аэропорту

Регистрация багажа в аэропорту является одной из самых стрессовых частей поездки за границу.

Нередко путешественники получают побитый чемодан в пункте назначения, а в некоторых случаях даже ограбленный.

Один изобретательный мужчина решил узнать, что происходит с багажом после регистрации. Он прикрепил камеру GoPro к своему чемодану и наблюдал за его путешествием.

Соответствующий ролик он опубликовал на YouTube-канале Click On Detroit's.

Впрочем, будут разочарованы те зрители, которые надеялись увидеть, как сотрудники аэропорта небрежно бросают багаж, поскольку этот ролик на самом деле не содержит никаких таких событий. Чемодан этого путешественника спускается вниз серией конвейерных лент, прежде чем его загрузят в самолет.

Напомним, авиаэксперты рассказали, как сохранить свою жизнь во время сильной турбулентности. Они дали советы оставаться в безопасности после того, как недавно погиб пассажир самолета.

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