Пассажир принес на борт самолета собственный парашют и стал звездой Сети: "Самая умная идея" (видео)

Стало известно, зачем он его взял.

Пассажир Spirit Airlines рассмешил пользователей после того, как его заметили с парашютом на борту самолета.

Пользователи TikTok шутили, что это был разумный шаг, учитывая, что путешественник, казалось бы, склонен к хаосу.

Соответствующее видео, опубликованное любимой туриста, собрало более 1,6 миллиона просмотров.

На кадрах видно, как пассажир садится на борт самолета с камуфляжным парашютным рюкзаком. Затем он запихивает его в багажное отделение, что к удивлению не вызывает никакой реакции со стороны других пассажиров.

Автор написала в подписи, что она "все время громко смеялась".

Комментаторы TikTok были ошеломлены и поддержали выбор ручной клади мужчины.

Знаете, если им придется открыть дверь, все будут бороться за этот парашют.

Наверное, это самая умная идея, которую я когда-либо видел. В определенном смысле это помогло бы мне справиться с любой обеспокоенностью в самолете.

Впоследствии автор видео объяснила, что ее любимый взял с собой парашют не ради защиты, а для того, чтобы он мог использовать его в развлекательных целях в пункте назначения: "Мой муж привозил свое снаряжение в Майами, чтобы заняться там прыжками с парашютом".

Напомним, турист пытался вывезти трех животных, привязав их к трусам. Выпуклые штаны мужчины вызвали подозрения у охранников.

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