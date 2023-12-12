Пассажир принес на борт самолета собственный парашют и стал звездой Сети: "Самая умная идея" (видео)

Стало известно, зачем он его взял.
Пассажир Spirit Airlines рассмешил пользователей после того, как его заметили с парашютом на борту самолета.
Пользователи TikTok шутили, что это был разумный шаг, учитывая, что путешественник, казалось бы, склонен к хаосу.
Соответствующее видео, опубликованное любимой туриста, собрало более 1,6 миллиона просмотров.
На кадрах видно, как пассажир садится на борт самолета с камуфляжным парашютным рюкзаком. Затем он запихивает его в багажное отделение, что к удивлению не вызывает никакой реакции со стороны других пассажиров.
Автор написала в подписи, что она "все время громко смеялась".
@kaganbrooks Я был запрещен от лужайки в течение времени #spiritairlines #traveltiktok #skydiver #spirit #traveltok ♬ Surround Sound — JID
Комментаторы TikTok были ошеломлены и поддержали выбор ручной клади мужчины.
- Знаете, если им придется открыть дверь, все будут бороться за этот парашют.
- Наверное, это самая умная идея, которую я когда-либо видел. В определенном смысле это помогло бы мне справиться с любой обеспокоенностью в самолете.
Впоследствии автор видео объяснила, что ее любимый взял с собой парашют не ради защиты, а для того, чтобы он мог использовать его в развлекательных целях в пункте назначения: "Мой муж привозил свое снаряжение в Майами, чтобы заняться там прыжками с парашютом".
Напомним, турист пытался вывезти трех животных, привязав их к трусам. Выпуклые штаны мужчины вызвали подозрения у охранников.
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