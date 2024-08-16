Пассажир прокрался на два рейса без билетов и пролетел через всю Европу: как он это сделал

Ему удалось вылететь из Германии в Швецию.

Немецкие власти расследуют, как норвежцу удалось сесть на два рейса за два дня без билетов, преодолев 1200 км в Швецию.

Об этом сообщает Bild.

39-летний пассажир прошел контроль безопасности в аэропорту Мюнхена 4 августа, несмотря на то, что не имел никаких проездных документов, позволяющих ему лететь.

Наглый путешественник попал на самолет, направлявшийся в Гамбург, пройдя в хвосте пассажиров с посадочными талонами.

Однако, очутившись на борту самолета, экипаж быстро выяснил, что на него не было забронировано ни одного места. Его задержала полиция и после допроса отпустила.

Однако неугомонный мужчина повторил эту затею на следующий день, снова пройдя через контроль безопасности и присоединившись к другим пассажирам, садившимся на рейс авиакомпании Lufthansa в Стокгольм.

В этот раз мужчине удалось занять свободное место и пролететь 1200 км в столицу Швеции, оставшись незамеченным, что у него нет билета.

У бортпроводников возникли подозрения только после того, как он попросил отправить его обратно в Мюнхен сразу после посадки.

Шокирующее нарушение безопасности привело к началу расследований как со стороны аэропорта Мюнхена, так и со стороны Баварской государственной полиции, осуществляющей надзор за преступностью в Мюнхене.

Представитель аэропорта Мюнхена сообщил Business Insider, что они расследуют, как мужчина "смог обойти автоматизированную проверку посадочных талонов перед пунктом контроля безопасности".

Виновнику предъявлены обвинения в незаконном проникновении на территорию аэропорта и безбилетном проезде.

Напомним, стали известны последние слова пилота перед авиакатастрофой в Бразилии, где погибли все пассажиры. Следователи обнаружили черный ящик самолета, который, как сообщается, содержал записи из кабины пилотов.

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