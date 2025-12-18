Самолет / © pexels.com

Реклама

В США 36-летнему пассажиру рейса Alaska Airlines предъявили обвинения после инцидента на борту самолета, следовавшего из Дед-Хорса в Анкоридж. По данным следствия, мужчина пытался открыть дверь салона во время полета на высоте около 5,49 км.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Речь идет о Кассиане Уильяме Фредериксе. Инцидент произошел вечером 10 декабря во время 90-минутного рейса. Свидетели сообщили, что в течение всего полета пассажир вел себя странно: дрожал, бормотал непонятные фразы и жаловался на галлюцинации. В частности, он говорил, что «крылья исчезли» и что самолетом якобы управляют «невидимые люди».

Реклама

Ситуация обострилась, когда мужчина встал якобы в уборную, но вместо этого подошел к задней двери самолета и начал поднимать задвижку. По свидетельствам ФБР, он заявлял, что ему «нужен свежий воздух». Пассажира остановили трое других путешественников, которым пришлось физически его сдерживать.

Экипаж сообщил пилотам об инциденте менее чем за 20 минут до посадки. Хотя рассматривалась возможность изменения маршрута, рейс решили не перенаправлять. Фредерикса классифицировали как угрозу второго уровня — предполагающую физически агрессивное поведение.

После приземления в Анкоридже мужчину встретила полиция аэропорта, к делу приобщили ФБР. По данным правоохранителей, пассажир успокоился и извинился перед экипажем. Его доставили в больницу для медицинского обследования.

Во время общения с медиками Фредерикс заявил, что в течение последних десяти дней употреблял алкоголь, имеет зрительные и слуховые галлюцинации, а также не помнит событий последних двух лет. Также стало известно, что он принимал тразодон — препарат, который может вызывать головокружение, тремор и спутанность сознания.

Реклама

В Alaska Airlines сообщили, что пассажиру запретили пользоваться услугами авиакомпании, и поблагодарили экипаж за профессиональные действия во время инцидента.

Напомним, недавно рейс авиакомпании KLM пришлось отменить после того, как на борту самолета обнаружили большую крысу. Пассажиры были шокированы, а воздушное судно временно вывели из эксплуатации для санитарной обработки.