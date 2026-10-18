Пассажир расплатился за проезд 2000-летней монетой, которая оказалась кладом

Монета / © Associated Press

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В британском городе Лидсе пассажир вместо пенни передал монету, отчеканенную более двух тысяч лет назад.

Об этом сообщает Daily Galaxy.

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Необычную находку обнаружил Джеймс Эдвардс, бывший главный кассир транспортной компании Leeds City Transport. В конце смены он перечислял выручку от продажи билетов и откладывал монеты, которые нельзя было принять как законное платежное средство. Некоторые из них Эдвардс забирал домой своего маленького внука Питера.

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В результате Питер Эдвардс вместе со специалистами музеев выяснил, что монета связана с древним Кадисом — поселением финикийского происхождения на юге Испании. Ее отчеканили в I веке до нашей эры.

Эксперты объясняют, что монеты в греческом стиле широко использовались в финикийской культуре и востребованы средиземноморских торговцев.

Однако главный вопрос остается без ответа: каким образом древняя испанская монета оказалась у пассажира британского автобуса? Эдвардс предположил, что ее мог привезти домой один из военнослужащих после второй мировой войны. Подтвердить эту версию пока не удалось.

Напомним, обычная прогулка по польскому замку обернулась неожиданной исторической находкой для девятилетнего мальчика. Он случайно наткнулся на серебряный артефакт, которому более 400 лет.

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