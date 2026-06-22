Пассажир Ryanair пронес на борт 20 кг багажа без доплаты: какой трюк он использовал

Ryanair / © Associated Press

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Пассажир Ryanair сумел взять на борт самолета 20 кг вещей и не заплатить за багаж никакой дополнительной суммы. Его лайфхак быстро стал вирусным в соцсетях.

В новом видео он показал, как избежал оплаты за багаж на рейсе Ryanair стоимостью 20 долларов.

Для этого путешественник использовал вакуумные пакеты. Он плотно упаковал одежду, уменьшив ее объем, а затем сложил свертки в рюкзак, который разрешено брать на борт как бесплатную ручную кладь.

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На видео Роб с улыбкой демонстрирует мятую одежду и комментирует: "Посмотрите". После этого он складывает вакуумные пакеты в рюкзак и проходит на посадку без оплаты зарегистрированного багажа.

Ролик набрал более 2,4 млн просмотров. В подписи к видео путешественник пошутил, что "запаковал все чемоданы в вакуум, чтобы они поместились в бесплатную сумку Ryanair".

Пользователи соцсетей активно обсуждают лайфхак. Некоторые назвали его "финальным боссом среди упаковочных кубиков", однако другие обратили внимание на очевидные минусы.

Следует учитывать, что Ryanair устанавливает ограничения для ручной клади. Если сумка не будет соответствовать правилам авиакомпании или будет превышать разрешенный вес, пассажиру придется доплатить.

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Напомним, нарушение правил поведения в салоне самолета может стоить пассажиру полета. Эксперты назвали семь самых распространенных причин, по которым людей снимают с рейсов.

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