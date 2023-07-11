Пассажир самолета открыл аварийную дверь, спрыгнул с крыла и побежал по взлетной полосе: что произошло

Пассажир самолета открыл аварийный люк, спрыгнул с крыла и побежал по взлетной полосе к терминалу, убегая от полицейских.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Инцидент произошел в международном аэропорту Миннеаполис-Сент-Пол.

Он летел рейсом Sun Country из Орландо. Около полуночи самолет приземлился. Полиция ждала подозреваемого у ворот, чтобы взять его под стражу.

Однако мужчина придумал себе план побега. Приблизительно через 45 минут правоохранители нашли подозреваемого. Он прятался в грузовике LSG Sky Chef. Его задержали. Причина ареста пока что неизвестна.

Компания Sun Country Airlines заявила: "Мы очень серьезно относимся к этим инцидентам и экипаж вызвал полицию аэропорта, которая быстро отреагировала. К счастью, с пассажирами и экипажем все хорошо".

Напомним, недавно в самолете вспыхнула драка между мужчинами из-за места у окна. Рейс задержали, а их пытались разнять попутчики.

Читайте также: