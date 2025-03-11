Пассажир самолета провел весь полет в туалете: он получил записку от стюардессы (фото)

Пассажир авиакомпании SpiceJet весь полет из Мумбаи в Бенгалур, Индия, провел в уборной самолета.

Как сообщает The Indian Express, мужчина попал в ловушку из-за неисправного механизма замка сразу после посещения туалета. В результате он провел в замкнутом пространстве 105 минут.

Неудачная спасательная операция и записка под дверью

Экипаж и пассажиры приложили максимум усилий, чтобы освободить несчастного путешественника, но все попытки открыть дверь оказались тщетными. В итоге персонал решил действовать нестандартно – написал записку с просьбой не паниковать и продвинул ее под дверь.

"Сэр, мы пытались сделать все возможное, чтобы открыть дверь, но не смогли. Не паникуйте. Мы приземляемся через несколько минут, поэтому, пожалуйста, закройте крышку унитаза, сядьте на него и пристегнитесь. Как только откроется главная дверь, придет инженер", — говорилось в сообщении.

Записка от бортпроводницы / Фото: X/@Bildagentur-online

Приземление, спасение и бутылка воды

После приземления инженеры SpiceJet быстро справились с дверью, освободив пленника авиатуалета. Однако на этом его испытания не закончились.

В интервью The Times of India мужчина признался, что во время приземления его сильно качало, и он получил травмы.

"Прошло 20 минут, прежде чем кто-то начал выламывать дверь. Когда я вышел, у меня были синяки и некоторое время затуманенное зрение. Но я не получил никакой медицинской помощи – только бутылку воды и бурю извинений", – поделился пострадавший.

В ответ авиакомпания заверила, что экипаж "оказал необходимую помощь и рекомендации", а сразу после освобождения мужчина получил "немедленную медицинскую помощь".

Как бы то ни было, SpiceJet официально извинилась перед пассажиром и вернула ему деньги за билет. Впрочем, вряд ли это сможет стереть из памяти этот стрессовый полет.

Напомним, пассажиры 10 часов летели "в никуда" и оказались в стране вылета из-за туалетов. Самолет, направлявшийся в Индию, был вынужден вернуться в США.

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