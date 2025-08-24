Пассажир самолета рассказал, как ему испортили путешествие: Сеть возмущена

Самолет / Иллюстративный фото / © Associated Press

Мужчина подверг критике «эгоистического» пассажира самолета, который испортил его путешествие . Дело в том, что девушка закинула свои волосы за сиденье, закрыв экран для просмотра видео.

Об этом пишет EXPRESS .

Что произошло на борту самолета

Как написал пассажир, вскоре после того, как он удобно устроился на своем месте, девушка устроилась перед ним и опрокинула свой конский хвост через спинку сиденья, закрыв экран телевизора. Это лишило его возможности посмотреть развлекательные программы на борту самолета, которые помогли бы сократить время. Кроме того, это означало, что ему придется начать неудобный разговор с совершенно незнакомым человеком, чтобы разобраться в затруднительном положении.

В своей ветке на Reddit он написал: "Женщина постоянно закрывала мой экран своими волосами во время полета".

Он не мог понять, почему женщина решила причинить ему неудобства таким образом, ведь он не сделал ничего, что могло бы спровоцировать ее на «выпад».

Женщина, которая испортила путешествие пассажиру самолета

Реакция Сети

Пользователи дали возмущенному пассажиру несколько советов, в том числе иронических:

«Сильное, мокрое, неаккуратное чихание легко подделать, и оно очень полезно».

«Начинай плести косы, если она вернется, скажи, что тебе скучно».

«Лайфхак: жевательная резинка отлично подходит как клей, если нужно прикрепить занавески над видимым пространством экрана, чтобы они не мешали обзору! Попытайтесь!»

«В девяти случаях из десяти простая фраза: „Извините, ваши волосы загораживают экран телевизора“ сработает»

«Меня смущает, почему она просто не соберет волосы в пучок?»

«Бортпроводники готовы помочь вам и сделать ваш полет более комфортным/приятным».

«Позвоните в колокольчик над головой, укажите, что происходит, и ей любезно расскажут, в чем проблема.

«Никогда не огорчайтесь и даже не разговаривайте с этим человеком, опасаясь показаться грубым. Надеюсь, вы так и сделали»

Впрочем, один из комментаторов рассказал, сколько усилий ему понадобилось, чтобы разрешить подобную ситуацию.

«Однажды со мной такое произошло. Я встал, чтобы "сходить в туалет", и положил руку на спинку сиденья, "случайно" слегка ее потянув. Она обернулась и бросила на меня пренебрежительный взгляд, который я проигнорировал. Вернувшись, я снова погладил ее по волосам. Второй пренебрежительный взгляд.

Через несколько минут ему пришлось подняться, чтобы достать что-то из верхнего отделения, и он снова вцепился в кресло, но несколько сильнее.

«Волосы исчезли. Она обернулась и выразила: "Если ты хотел, чтобы я убрала волосы, ты мог бы просто попросить меня!" Я ответил: "Если мне придется объяснять, ты все равно не поймешь", - заключил пользователь.

Ранее в лондонском метро женщина устроила салон красоты , удивив пассажиров. Да, она решила покрасить волосы прямо в вагоне.

24-летняя Микаэла Инфанте обнародовала видео, которое мгновенно стало вирусным и набрало более 5 миллионов просмотров в TikTok.

Инцидент произошел утром около 10:00 на линии Metropolitan. Женщина спокойно достала из пакета краску для волос, надела перчатки и принялась наносить средство, используя окно поезда как зеркало. Ее сосед пересел на другое место, однако большинство пассажиров отреагировали на это спокойно.