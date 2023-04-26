Пассажир самолета разбил окно во время драки: чем все закончилось (видео)

В воздухе в самолете вспыхнули бешеные драки, в результате которых пришлось совершить не одну, а две аварийные посадки.

Об этом пишет nypost.com.

Инцидент произошел на рейсе из Кернса в Дарвин в Австралии 20 апреля на прошлой неделе, когда мужчина схватил стеклянную бутылку и попытался ударить попутчика.

Появившаяся в Сети видеозапись зафиксировала шокирующий момент, где видна группа шумных пассажиров, хулиганящих у прохода.

Шум был слышен несколькими рядами дальше, туристы наблюдали за происходящим со своих мест.

В результате самолет вернулся в Кэрнс.

По сообщениям австралийских СМИ, женщину сняли с самолета и обвинили в нападении, хулиганстве в самолете и несоблюдении инструкций по технике безопасности бортпроводниками.

Затем рейс вылетел во второй раз, но та же группа пассажиров снова начала драться. В результате было разбито внутреннее стекло окна.

Самолет приземлился в Альянгуле на острове Грут-Эйландт в заливе Карпентария. Полиция Северной территории арестовала троих пассажиров.

23-летнему мужчине были предъявлены обвинения в умышленном создании угрозы безопасности других лиц, нападении при отягчающих обстоятельствах, повреждении имущества, хулиганстве в общественном транспорте и нарушении приказа о домашнем насилии.

23-летняя женщина была обвинена в порче имущества, хулиганстве в общественном месте и умышленном создании угрозы безопасности окружающих.

Еще одному 22-летнему пассажиру были предъявлены обвинения в торговле наркотиками, хранении наркотиков, препятствии сотруднику полиции, хулиганстве и хранении спиртных напитков в запрещенной зоне.

В заявлении федеральной полиции Австралии говорится: "Федеральная полиция Австралии была вызвана для участия в инциденте на рейсе из Кернса в Грут-Эйландт, который привел к развороту рейса в четверг, 20 апреля".

Напомним, в июне в 1990 году на рейсе British Airways произошел ужасающий инцидент, когда два окна кабины разбились. В результате, пилота "высосало" из окна на высоте 5 км. Его пытались удержать за ноги бортпроводники.

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