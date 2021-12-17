Пассажир самолета вместо маски надел красные женские трусики: инцидент попал на видео

Мужчину заставили сойти с самолета из-за женских трусиков на лице.
Пассажира, летевшего из Форт-Лодердейла в Вашингтон, выгнали из самолета после того, как он надел женские красные трусики вместо маски для лица.
Об этом пишет The Mirror, публикуя кадры инцидента.
На видео можно услышать, как бортпроводник говорит: "Вам придется выйти из самолета. Мы не позволим вам путешествовать". Когда 38-летний Адам спросил причину, ему ответили, что он не соблюдает масочный режим.
Мужчина из Флориды утверждал, что согласно правилам карантина, маски должны полностью закрывать рот и нос. По его словам, белье соответствовало этим требованиям.
Как оказалось, мужчину раньше уже "снимали" с рейса за аналогичный поступок.
Впрочем, остальные пассажиры поддержали мужчину, и часть из них вместе с ним вышли из самолета.
Адам объясняя свой поступок сказал, что трюк в нижнем белье должен был продемонстрировать, почему он считает ношение маски в самолете "абсурдным".
"Нет ничего более абсурдного, чем носить маску, пока я не поднимусь на крейсерскую высоту, чтобы я мог заказать "Тито" и перекусить крендельками, и проиллюстрировать этот абсурд решил, надев на лицо женское белье, звучит идеально", — сказал мужчина.
Напомним, один из американцев, Энтони, пожаловался на пассажирку в салоне самолета, которая имела очень длинные волосы. Мужчина опубликовал фотографию прядей девушки в соцсети и спросил своих фолловеров: "Это вас смутит?", чем спровоцировал активную дискуссию.