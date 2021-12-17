Пассажир самолета вместо маски надел красные женские трусики: инцидент попал на видео

Мужчину заставили сойти с самолета из-за женских трусиков на лице.

Пассажира, летевшего из Форт-Лодердейла в Вашингтон, выгнали из самолета после того, как он надел женские красные трусики вместо маски для лица.

Об этом пишет The Mirror, публикуя кадры инцидента.

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На видео можно услышать, как бортпроводник говорит: "Вам придется выйти из самолета. Мы не позволим вам путешествовать". Когда 38-летний Адам спросил причину, ему ответили, что он не соблюдает масочный режим.

Мужчина из Флориды утверждал, что согласно правилам карантина, маски должны полностью закрывать рот и нос. По его словам, белье соответствовало этим требованиям.

Как оказалось, мужчину раньше уже "снимали" с рейса за аналогичный поступок.

Впрочем, остальные пассажиры поддержали мужчину, и часть из них вместе с ним вышли из самолета.

Адам объясняя свой поступок сказал, что трюк в нижнем белье должен был продемонстрировать, почему он считает ношение маски в самолете "абсурдным".

"Нет ничего более абсурдного, чем носить маску, пока я не поднимусь на крейсерскую высоту, чтобы я мог заказать "Тито" и перекусить крендельками, и проиллюстрировать этот абсурд решил, надев на лицо женское белье, звучит идеально", — сказал мужчина.