Пассажир самолета зафиксировал НЛО: цилиндрический корабль без крыльев и маркировки (видео)

Странный объект находился на одной высоте с самолетом и спустя короткое время исчез в облаках.

Над американским штатом Калифорния один из пассажиров самолета рейса Southwest Airlines, следовавшего в Сан-Диего, заметил сигарообразный НЛО. Прямоугольное серебристое пятно равномерно двигалось в течение 18 секунд прежде, чем исчезнуть в облаках.

Как сообщает Daily Star, НЛО увидели примерно в том же месте, где два года назад произошел подобный случай, в округе Орандж.

Видео, сделанное пассажиром еще 11 марта, недавно опубликовали на YouTube-канале UFO Sightings Daily.

На снятых кадрах виден сигарообразный серебристый объект, двигающийся на той же высоте, что и самолет.

Также читайте В ночном небе над Италией появился огромный красный круг: что это было (фото) Пассажир описывает его как "белый цилиндрический корабль без видимых крыльев, окон, маркировки и других особенностей". По его словам, он двигался по постоянной траектории – не увеличивал скорость и не зависал. Затем он скрылся в облаках. “Не было видимых средств движения или выхлопа. Я снимал это на видео на свой телефон в течение примерно 18 секунд, прежде чем он скрылся”, — сообщил очевидец.

Напомним, США владеют материалами, свидетельствующими о способности неузнаваемых летучих объектов делать маневры, на которые не способны известные технологии. Управление директора национальной разведки США заявило, что Пентагон изучает 510 случаев обнаружения НЛО.

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