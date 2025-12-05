- Дата публикации
Пассажир скончался на борту самолета: что случилось
Рейс в Гамбург прервали из-за смерти мужчины на борту.
На борту самолета авиакомпании Eurowings, следовавшего из Гран-Канарии в Гамбург, произошла медицинская чрезвычайная ситуация. Пенсионер, летевший вместе со своей дочерью, внезапно перенес инфаркт.
Об этом пишет BILD.
Несмотря на немедленное оказание помощи, пассажир кончился прямо во время полета. Из-за этого трагического события, на борту которого находились шесть членов экипажа и 175 пассажиров, самолет был вынужден совершить внеплановую посадку в испанском городе Бильбао.
Полет удалось возобновить только на следующий день. Экипаж и пассажиры, ставшие свидетелями трагедии, провели ночь в Бильбао.
Авиакомпания Eurowings официально подтвердила факт смерти пассажира и выразила глубокие соболезнования родственникам умершего.
