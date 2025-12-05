ТСН в социальных сетях

Пассажир скончался на борту самолета: что случилось

Рейс в Гамбург прервали из-за смерти мужчины на борту.

Дарья Щербак
Самолет

Самолет / © pexels.com

На борту самолета авиакомпании Eurowings, следовавшего из Гран-Канарии в Гамбург, произошла медицинская чрезвычайная ситуация. Пенсионер, летевший вместе со своей дочерью, внезапно перенес инфаркт.

Об этом пишет BILD.

Несмотря на немедленное оказание помощи, пассажир кончился прямо во время полета. Из-за этого трагического события, на борту которого находились шесть членов экипажа и 175 пассажиров, самолет был вынужден совершить внеплановую посадку в испанском городе Бильбао.

Полет удалось возобновить только на следующий день. Экипаж и пассажиры, ставшие свидетелями трагедии, провели ночь в Бильбао.

Авиакомпания Eurowings официально подтвердила факт смерти пассажира и выразила глубокие соболезнования родственникам умершего.

Напомним, ранее международный рейс из Атланты в Амстердам был отменен после того, как пассажир на борту запаниковал и открыл дверь аварийного выхода во время руления самолета.

