Пассажир скончался на борту самолета: что случилось

На борту самолета авиакомпании Eurowings, следовавшего из Гран-Канарии в Гамбург, произошла медицинская чрезвычайная ситуация. Пенсионер, летевший вместе со своей дочерью, внезапно перенес инфаркт.

Об этом пишет BILD.

Несмотря на немедленное оказание помощи, пассажир кончился прямо во время полета. Из-за этого трагического события, на борту которого находились шесть членов экипажа и 175 пассажиров, самолет был вынужден совершить внеплановую посадку в испанском городе Бильбао.

Полет удалось возобновить только на следующий день. Экипаж и пассажиры, ставшие свидетелями трагедии, провели ночь в Бильбао.

Авиакомпания Eurowings официально подтвердила факт смерти пассажира и выразила глубокие соболезнования родственникам умершего.

