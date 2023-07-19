Пассажира бизнес-класса выгнали в более чем 6000 км от места назначения: что он сделал (видео)

Пассажира United Airlines сняли с рейса за то, что он жаловался на еду в бизнес-классе и обматерил персонал.

Об этом пишет nypost.com.

Как оказалось, он был удручен тем, что, несмотря на то, что он заплатил 1000 долларов за билет, персонал не подал ему первое блюдо, пока самолет еще находился на взлетно-посадочной полосе. Также его возмутило меню.

Свой гнев он выплеснул и на пассажирах, крича им "идите нах*й".

Рейс, на борту которого находился мужчина, направлялся из Хьюстона в Амстердам. Впрочем, из-за истерики, пилоты вынуждены были приземлиться в Чикаго. Для этого им пришлось некоторое время сжигать топливо для более безопасной посадки. Самолет кружил вокруг О'Хары, пока не сгорело достаточно топлива.

После посадки пассажира выгнали из самолета. В аэропорту он долго спорил с персоналом и полицией. После затяжного спора мужчина наконец-то разрешил сотрудникам аэропорта и копам вывести себя.

"Я обычный путешественник, как и все остальные, но я решил, что, поскольку у меня травмы, я собираюсь вылететь в Амстердам и заплатил дополнительные 1000 долларов. И все, что я хотел сделать, это поесть, как все остальные. Ты можешь меня взять, куда захочешь. Я арестован? Чем ты планируешь заняться? Кто ты вообще такой?" – говорил он.

Пассажира бизнес-класса выгнали из самолета / Фото: скриншот с видео

"Парень хочет есть? Бум! С самолета", — добавил мужчина, когда сотрудники вывели его.

Сообщается, что после этого другие пассажиры удачно отправились в поездку в Амстердам.

Напомним, ранее пассажир самолета открыл аварийную дверь, спрыгнул с крыла и побежал по взлетной полосе. Он пытался избежать ареста.

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