Пассажирам самолетов разрешили перевозить марихуану: что известно

Медицинский каннабис / © Associated Press

Реклама

В США пассажирам внутренних авиарейсов разрешили провозить медицинский каннабис после обновления рекомендаций Администрации транспортной безопасности США (TSA). Речь идет только о марихуане, назначенной по рецепту врача.

Об этом сообщило издание LADBible.

Речь идет только о медицинской марихуане, назначенной по рецепту врача. Согласно новым правилам, ее разрешено провозить как в ручной клади, так и в зарегистрированном багаже.

Реклама

Обновление правил связывают с решением администрации президента Дональда Трампа переклассифицировать медицинский каннабис из Списка I в Список III. Несмотря на это, марихуана по-прежнему остается незаконной на федеральном уровне. В то же время новый статус позволяет использовать ее для медицинских исследований и соответствует законам 40 штатов США и округа Колумбия, где медицинский каннабис уже легализован. В конце апреля TSA обновила информацию на своем сайте.

«Процедуры проверки TSA сосредоточены на безопасности и разработаны для выявления потенциальных угроз для авиации и пассажиров», — говорится в обновленных рекомендациях.

В TSA объяснили, что работники службы безопасности не ищут наркотические вещества намеренно. Однако если во время проверки обнаружат что-то незаконное или признаки возможного правонарушения, информацию передадут правоохранителям.

В то же время новые правила касаются только медицинского каннабиса. Рекреационное использование марихуаны они не охватывают.

Реклама

Также в TSA не уточнили, какое именно количество медицинского каннабиса можно брать на борт самолета. Окончательное решение в каждом случае будет принимать сотрудник службы безопасности в аэропорту.

Ранее юристы, которые комментировали тему перевозки каннабиса самолетами, заявляли SF Gate, что пассажиров с небольшими объемами марихуаны редко привлекают к ответственности. В то же время пресс-секретарь TSA Лори Данкерс отметила: в случае обнаружения марихуаны во время проверки об этом будут сообщать правоохранителям.

По ее словам, именно полиция будет решать, открывать ли уголовное расследование и принимать ли какие-либо меры в отношении пассажира.

Напомним, обычный перелет по Таиланду завершился для туристки проверкой багажа и сутками без вещей. Все из-за интимного предмета в чемодане.

Реклама

Новости партнеров