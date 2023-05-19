Пассажирка перед посадкой в самолет вынуждена была одеть на себя 6 слоев разной одежды: что случилось

В Австралии бюджетная авиакомпания Jetstar оштрафовала пассажирку за то, что она пыталась избежать платы за багаж, надев на себя более шести килограммов одежды.

Об этом курьезном случае сообщает The Independent.

19-летняя Адриана Окампо, летевшая из Мельбурна в родной город Аделаиду, вынуждена была одеть 6 слоев разной одежды после того, как ей сказали заплатить 62 австралийских доллара (38 евро), поскольку ее багаж превысил предел веса.

Она рассказала местным СМИ, что в этой одежде стала "похожа на медведя".

“Я невысокая и худая, но выглядела с точностью до наоборот. На мне было около шести слоев одежды и всевозможные вещи в моих карманах. За пояс своих мешковатых штанов я запихала свой iPad”, — сказала Окампо, надевшая на себя все свои свитера и куртки.

По словам девушки, ей было немного стыдно, поскольку другие пассажиры таращились на такую странность и сетовали на то, что из-за нее задерживается рейс.

Но хуже всего, что попытка девушки схитрить провалилась, и ей все же пришлось заплатить за багаж.

Представители Jetstar признали, что ситуация забавная, но "есть правила, которые каждый должен соблюдать".

Напомним, ранее в Австралии во время пассажирского рейса в самолете вспыхнули бешеные потасовки, в результате которых пришлось совершить не одну, а две аварийные посадки.

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