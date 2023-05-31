Пассажирка самолета отреагировала на SMS соседа, что он сидит "с большой черной женщиной" — видео

Женщина произвела фурор в Сети после того, как опубликовала видео, демонстрирующее напряженную конфронтацию с сидящим рядом с ней пассажиром в самолете.

Тайлой Роуз рассказала в своем TikTok, что четыре часа летела с незнакомым мужчиной из Пуэрто-Рико в Атланту.

Она стала свидетелем того, как сосед жаловался своей семье в SMS-сообщении, что ему приходится сидеть рядом с "большой черной женщиной".

Роуз призналась, что ее кровь закипела, но она не знала, как правильно поступить. Впрочем, она решила не молчать.

"Я не собиралась ничего говорить, но решила, что хочу, чтобы вы чувствовали себя так же неудобно, как и я", — спокойно сказала Роуз мужчине. "И я хочу, чтобы вы знали, что я видела ваши текстовые сообщения и думаю, что вы отвратительны".

Пассажир попытался притвориться дураком и спросил Роуз, что она подразумевает, но разгневанная женщина сказала, что он точно знает, о чем она говорит.

"Я не буду повторять это, потому что всем это не нужно знать. Но я хочу, чтобы вы знали, что я знаю. Я видела и думаю, что вы отвратительны", — ответила она.

Мужчина попытался извиниться перед ней, но она отвергла попытку, заявив: "Вы жалеете, потому что я это видела".

#racistoftheday #racistencounter #airplanedrama #travelingwhileblack #blacktravelfeed ♬ оригинал звука — Тайла • Travel Tips @taila.thecreator Предприниматель находится на расстоянии на моем четырех летах от Пуэрто-Рико до Атланты этого дня. Yes I could've minded my own business, но why should I let him slide? Я готовился к глушению над и см. слова “большая black woman” so I continued reading. Он и его семья went on and on о woes of being stuck setting next to Black and gay people. Это я имею этот человек, чтобы он ловит воздушные стены для того, чтобы остановить цены от этих людей, weeded out. Если вы мечтаете быть счастливым, чтобы бросить ваш телефон от в среднем доме, в районе и бесплатно разговаривать с толком о Black people, я имею, что пользоваться быстрым человеком. What would you have done? #traveltiktok

Роуз также заявила, что мужчина и его семья жаловались на то, что их заставляли сидеть рядом с чернокожими и геями, и он надеется, что стоимость авиабилетов продолжит расти, чтобы "отсеять" тех, кто не может себе этого позволить.

Этот ролик был просмотрен 20 миллионов раз. В комментариях тысячи зрителей поддержали женщину.

Я горжусь тобой, хоть даже не знаю тебя

Я знаю, как ты переживала! Но ведь ты выстояла! Гордость превыше всего

Черт... Очень горжусь. Такая храбрая

Напомним, мужчина случайно включил в самолете саундтрек "Титаника", не понимая, что сидит с Кейт Уинслет. Долгое время он и не догадывался, кто его соседка.

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