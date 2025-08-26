Пассажирка самолета пыталась открыть аварийную дверь прямо во время полета: чем это закончилось

Самолет Ryanair / © www.ryanair.com

Реклама

Рейс авиакомпании Ryanair из Манчестера в Агадир (Марокко) пришлось вернуть обратно в Великобританию после того, как одна из пассажирок попыталась открыть аварийную дверь во время полета.

Об этом сообщает Express.

Кадры, снятые очевидцем и опубликованные Manchester Evening News, показывают, как офицеры полиции Большого Манчестера достают вещи с багажных полок и направляются по проходу к передней двери самолета.

Реклама

Самолет, взлетевший в 9:00 утра 25 августа, уже через час был вынужден вернуться в аэропорт Манчестера, где его ждали правоохранители. Представители полиции подтвердили, что женщину задержали.

В Ryanair прокомментировали инцидент.

«Этот рейс из Манчестера в Агадир (25 августа) был вынужден вернуться в Манчестер вскоре после взлета из-за того, что один из пассажиров начал вести себя агрессивно на борту. Экипаж заранее вызвал полицию, которая встретила самолет после приземления и сняла этого пассажира с рейса, после чего самолет продолжил свой полет в Агадир. Ryanair придерживается строгой политики нулевой толерантности к неподобающему поведению пассажиров и в дальнейшем будет принимать решительные меры, чтобы гарантировать безопасность и комфорт всех пассажиров и экипажа без лишних препятствий», — говорится в заявлении.

Полицейские вынимают вещи с верхних полок в самолете

Полицейские вынимают вещи с верхних полок в самолете

Свидетели рассказали, что другие пассажиры остановили женщину, когда она пыталась открыть аварийный выход, и сообщили об этом экипажу. Нарушительницу пересадили на другое место, а капитан контролировал ситуацию до самого приземления.

Реклама

После посадки женщину вывели с борта сотрудники полиции, а технические специалисты проверили двери и заменили поврежденные пластиковые накладки.

«Рейс Ryanair RK1266 [из Манчестера] в Агадир был вынужден вернуться из-за попытки пассажирки открыть аварийный выход. Она только сняла пластиковую накладку, но не смогла открыть дверь, поскольку другие пассажиры вовремя вмешались и сообщили экипажу в 9:30. Затем проинформировали капитана. Самолет приземлился безопасно, женщину передали полиции, а инженеры проверили двери и заменили поврежденные части», — рассказал один из пассажиров.

По информации Flight Aware, рейс RK1266 продолжил полет в Агадир в 11:22.

Напомним, международный рейс из Токио в Хьюстон был вынужден приземлиться в Сиэтле из-за того, что пассажир пытался открыть дверь самолета во время полета. Мужчину, которого сдержали пассажиры и экипаж, передали полиции и госпитализировали с «кризисом здоровья».