Пассажирка самолета спасла жизнь 820-граммового ребенка, который родился в туалете – фото

В Китае медсестра спасла жизнь недоношенного ребенка, родившегося во время полета.

Об этом сообщает SCMP.

Мама была лишь на 25-й неделе беременности, когда родила ребенка в туалете самолета Южных авиалиний, летевшего из Хайкоу, провинция Хайнань, в Пекин 3 августа.

Женщина летела с четырехлетней дочерью на встречу со своим мужем. Чэнь Шаньшань, медсестра, работающая в неонатальном отделении Народной больницы провинции Хайнань, быстро отреагировала на просьбу бортпроводников о неотложной медицинской помощи для новорожденного ребенка.

Чен рассказала, что видела мать по фамилии Чжан, которая держала в руке младенца размером с ладонь, и ребенок все еще был завернут в эмбриональную оболочку.

С помощью двух врачей из разных отделений той же больницы Чен, надев перчатки, разорвала плодную оболочку, чтобы ребенок мог дышать. Вскоре они поняли, что все тело новорожденной девочки выглядело слишком бледным, она не плакала и не дышала, и они не могли нащупать пульс. Ребенок не реагировал на стимуляцию.

"Это маленькая слабая жизнь в критической опасности. Каждая секунда для нее жизненно важна", — сказала Чен, делая крошечной девочке экстренную реанимацию.

Медсестра спасла жизнь ребенка, родившегося в самолете / Фото: Baidu

Она попросила бортпроводников принести мешок с теплой водой, чтобы поддерживать стабильную температуру ребенка, что особенно важно для недоношенных детей, которым грозит гематосепсис и даже смерть.

Чен и два врача вздохнули с облегчением, когда дыхание и сердцебиение ребенка стабилизировались. Ради безопасности ребенка и его матери пилот совершил экстренную посадку в Чанше.

Чен продолжала делать косвенный массаж сердца в течение 90 минут, пока ребенка не доставили в больницу.

"Только когда я увидела, как ребенка забирают в реанимацию, я поняла, что мои руки онемели", — сказала она.

Муж Чжан поспешил в больницу Чанши, когда услышал о рождении своей младшей дочери. По его словам, младенец весил всего 820 граммов, набрав 50 граммов за две недели пребывания в больнице.

Медсестра спасла жизнь ребенка, родившегося в самолете / Фото: Baidu

"Спасибо, что вы были рядом в критический момент. Мы расскажем нашему ребенку, и он навсегда запомнит вас", — сказал отец в видеоролике, отправленном Чен.

Он сказал, что поблагодарит медсестру лично после того, как ребенка выпишут из больницы.

Чен поделилась, что в тот момент она ни о чем не думала, она была так сосредоточена на спасении ребенка. Она добавила, что экипаж самолета и двое врачей также заслуживают благодарности.

Напомним, пилот под грибами "пытался разбить пассажирский самолет". Он впервые прокомментировал поступок, заявив, что сожалеет об этом.

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