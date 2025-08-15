Пассажирка самолета устроила скандал и драку со стюардессой: чем это завершилось (видео)

Инцидент с пассажиркой рейса авиакомпании Ibom Air / © скриншот с видео

Реклама

В аэропорту Лагоса в Нигерии женщину силой вывели из самолета после того, как она отказалась выключить свой телефон перед вылетом и подралась с бортпроводницей.

Об этом сообщает PEOPLE.

Инцидент произошел 10 августа на рейсе авиакомпании Ibom Air из Уйо в Лагос. В заявлении на Facebook перевозчик подтвердил факт происшествия и назвал пассажирку — Комфорт Эммансон. В компании отметили, что ее «поведение представляло серьезную угрозу безопасности» экипажа, пассажиров и самолета.

Реклама

По данным авиакомпании, пассажирку «согласно стандартным правилам авиационной безопасности» попросили выключить телефон, и соответствующее объявление сделал командир воздушного судна. Один из пассажиров, который сидел рядом, якобы выключил ее телефон самостоятельно, после чего женщина устроила «словесную тираду». Конфликт на борту удалось урегулировать, и рейс вылетел по расписанию.

По прибытии в Лагос Эммансон «дождалась, пока все остальные пассажиры выйдут, а затем подошла» к члену экипажа, который просил ее выключить телефон, утверждая, что она сорвала с бортпроводницы парик, сняла ее очки и «несколько раз ударила ее по лицу».

Associated Press обнародовало видео, где видно, как пассажирку тащат по лестнице из самолета. По словам авиакомпании, женщина также «пыталась силой достать огнетушитель, чтобы использовать его в качестве оружия, что могло бы повредить самолет и привести к его простою».

Дата публикации 14:22, 15.08.25 Количество просмотров 7 Пассажирку силой вывели из самолета после скандала на борту

Пилот вызвал службу безопасности, и женщину «связали и силой вывели из самолета», после чего ее передали под стражу Федерального управления аэропортов Нигерии, а далее — полиции для расследования. В Ibom Air заявили, что Эммансон получила пожизненный запрет на полеты с авиакомпанией, подчеркнув политику «нулевой толерантности к любым проявлениям агрессии или насилия, которые угрожают безопасности пассажиров, экипажа или оборудования».

Реклама

«Безопасность остается нашим наивысшим приоритетом. Мы призываем всех пассажиров всегда выполнять инструкции экипажа для безопасности, защиты и комфорта каждого на борту», — говорится в заявлении.

«По прибытии в Лагос, пока другие пассажиры выходили, нарушавшая правила пассажирка якобы спряталась в туалете и выжидала момент, чтобы напасть на бортпроводницу, с которой у нее ранее был спор. Экипаж был уверен, что все уже вышли, но женщина вышла из туалета и напала», — рассказал в комментарии PEOPLE директор по вопросам публичных связей и защиты прав потребителей Федерального управления аэропортов Нигерии Майкл Ачимугу.

По его словам, один из свидетелей — другой пассажир — заявил, что экипаж «вел себя грубо» во время начального спора, и считает, что это могло повлиять на поведение женщины.

«Согласно правилам, ответом на грубость не являются пощечины или избиение. Правильный путь — обратиться в отдел защиты прав потребителей ФУАН, и дело получило бы должное внимание. Поэтому пассажирка действовала неправомерно», — добавил Ачимугу, уточнив, что под следствием находится и лицо, распространившее видео.

Реклама

«Хотя министр авиации и аэрокосмического развития уже поспособствовал мирному урегулированию конфликта между Ibom Air и пассажиркой (ее только что освободили из-под стражи), Управление проводит тщательное расследование инцидента, чтобы выявить и устранить пробелы», — подытожил он.

В то же время Нигерийская ассоциация юристов в заявлении в соцсети X осудила действия авиакомпании и призвала, чтобы «Ibom Air немедленно отменила пожизненный запрет, извинилась перед госпожой Эммансон и полностью сотрудничала с беспристрастным расследованием этого инцидента».

Напомним, ранее на борту самолета, следовавшего из Тенерифе в Глазго, пьяная британка устроила дебош: угрожала другим пассажирам «бомбой» и тем, что «забрасает их бутылками из-под вина». Из-за этого пилоты были вынуждены приземлить борт в другом аэропорту, а женщину и ее партнера высадили.