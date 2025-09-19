Пассажирка самолета возмутила Сеть из-за орехов: что произошло

Самолет / © pexels.com

Видео всколыхнуло Сеть и вызвало бурные обсуждения. На кадрах видно, как женщина-пассажирка во время полета чистит орехи, бросая всю скорлупу прямо под сиденье. Ее поведение назвали не только грубым, но и опасным.

О событии стало известно из Tik-Tok.

Инцидент произошел на борту самолета, когда сидевшая у окна пассажирка начала чистить орехи, не обращая внимания на других. Ее соседка сняла все на видео, которое быстро стало вирусным, набрав более 1,3 миллионов просмотров.

«Только что заметила, что женщина рядом со мной чистит орехи и просто бросает их на пол… Я попросила ее остановиться, но было слишком поздно», — подписала она свой ролик.

Мусор в самолете / © скрин с видео

Позже она добавила, что под креслом осталась целая куча мусора.

Пользователи TikTok назвали такое поведение «грубым и неуважительным», но главная волна возмущения была связана с вопросом безопасности. Многие выразили обеспокоенность, что такие действия могут иметь серьезные последствия для людей с аллергией.

«Я знаю людей с опасной для жизни аллергией на орехи. Это не просто отвратительно и непочтительно, это опасно», — написал один из комментаторов.

