Пассажирку не пустили на борт самолета из-за одежды: что произошло

Самолет / © Associated Press

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25-летняя женщина заявила, что авиакомпания не разрешила ей сразу сесть в самолет из-за «слишком откровенной» одежды. По её словам, чтобы пройти на посадку, ей пришлось надеть куртку и полностью её застегнуть.

Об этом сообщило издание Mirror.

Инцидент произошёл с Эддой Пильц, известной в соцсетях под псевдонимом Эдда Элиза. Она рассказала, что летела рейсом Lufthansa, а для путешествия выбрала спортивные шорты и кроп-топ, поскольку на улице стояла жара свыше 30 °C.

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По словам женщины, у выхода на посадку сотрудник авиакомпании остановил её перед сканированием посадочного талона и сообщил, что она не может сесть на борт. Когда пассажирка поинтересовалась причиной, ей, как она утверждает, ответили: «На вас ничего нет. Вы голые».

Эдда подчеркнула, что была одета в обычный спортивный комплект. Несмотря на это, ей предложили прикрыться. Она надела куртку, после чего, по её словам, сотрудники попросили застегнуть её до конца. Только после этого женщине разрешили пройти на посадку.

«Если есть правила, я их принимаю. Но тогда покажите мне эти правила», — сказала пассажирка.

В Lufthansa заявили, что высказывания, которые, по словам женщины, прозвучали от сотрудника, не соответствуют стандартам компании и не могли бы использоваться персоналом.

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В то же время в авиакомпании подчеркнули, что пассажиры должны быть одеты в соответствии с характером поездки и таким образом, чтобы не создавать дискомфорта для других людей. В Lufthansa отметили, что соответствующие положения содержатся в общих условиях перевозки, которые позволяют персоналу принимать решения в подобных ситуациях. Также в компании сообщили, что внимательно относятся к обращениям о возможных нарушениях и проводят внутреннюю проверку таких случаев.

Многие авиакомпании оставляют за собой право не допускать к полету пассажиров, если их одежду считают неподобающей или способной оскорбить других. Такие правила обосновываются соображениями безопасности, гигиены и предотвращения возможных конфликтов на борту. В то же время критерии того, какую именно одежду считать приемлемой, нередко зависят от оценки сотрудников авиакомпании.

Напомним, ранее секретные отсеки самолетов, о которых обычные пассажиры и не догадываются, стали предметом обсуждения в Сети.

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