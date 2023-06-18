Пассажиров разозлили громкие звуки жесткого секса во время полета на самолете: чем все закончилось

Звуки секса вынуждены были слушать даже дети.
В самолете компании United Airlines пассажиры слушали звуки жестокого секса. Оказалось, что один из клиентов компании решил посмотреть жесткое порно и не реагировал на жалобы других людей и замечания бортпроводницы.
Об этом пишет dailystar.co.uk.
Пассажирка рейса бизнес-класса пожаловалась на беззастенчивого пассажира, который с перерывами смотрел жесткую порнографию с повышенной громкостью, несмотря на просьбу прекратить.
Возмущенная женщина рассказала, что в салоне были также и дети, вынужденные слушать пикантный контент. Тогда раздраженные люди обратились к бортпроводникам. Материалы, которые он просматривал, были явно неприемлемы для полета, и стюардесса вмешалась, чтобы попросить мужчину прекратить просмотр видео, хотя он продолжал.
Однако после этого пассажир якобы включил звук на еще большую громкость.
"Я боюсь летать международными рейсам, особенно в самолете Polaris, где я провожу много часов во сне, если мужчина передо мной откровенно смотрит жесткое порно... с включенным звуком!", — сказала возмущенная женщина.
В компании пообещали подробно изучить ситуацию и наказать нарушителя.
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