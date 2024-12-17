Пассажирский самолет экстренно посадили на Бермудских островах из-за 100 свиней: что произошло

Рейс авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines из Амстердама в Мехико совершил экстренную посадку на Бермудских островах после того, как пассажиры и члены экипажа почувствовали невыносимую вонь от 100 свиней, перевозившихся на борту самолета.

Об этом пишет New York Post.

Рейс 685 приземлился в островном государстве для "отдыха на свежем воздухе" после того, как "характерный аромат" свиней распространился из груза в салон и кабину пилотов Boeing 787, сообщил представитель международного аэропорта Бермудских островов им. Л.Ф. Вейда.

Данные показывают, что самолет находился в полете около шести часов, когда он совершил неожиданное отклонение от курса над Атлантикой.

259 пассажиров и членов экипажа, а также 100 свиней были выгружены на Бермудских островах, где люди-путешественники получили номера в гостинице, а четвероногие были помещены под надзор государственного ветеринара и, возможно, обмыты из шланга, сообщила управляющая аэропортом Skyport.

"Наша команда Skyport привыкла управлять всеми видами необычных ситуаций, и сегодняшний день не стал исключением", – сказал представитель Skyport в своем заявлении. "Благодаря отличному сотрудничеству между KLM, Delta Air Lines и местными партнерами, наши двуногие и четвероногие посетители в безопасности и о них хорошо заботятся – даже если это были не совсем те рождественские каникулы, которые они планировали".

Путешественники, следовавшие в Мексику – с хвостом и без – были пересажены на новый рейс, который вылетел с Бермудских островов на следующий день чуть раньше 18:30 и приземлился в Мехико около 21:20 по местному времени.

В общем, свиньи вызвали более 24-часовую задержку.

Напомним, недавно украинца наказали, потому что у него воняли свиньи. На него пожаловались возмущенные односельчане.

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