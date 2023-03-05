Пассажирский самолет совершил срочную посадку из-за неприятного запаха

Пассажирский авиалайнер, выполнявший рейс Стамбул-Барселона, срочно вернулся в аэропорт, из которого вылетел, поскольку сработали датчики, зафиксировавшие неприятный запах. Как оказалось виновником вони были тропические фрукты дуриан в грузовом отсеке самолета.

Об этом сообщает турецкое издание TRT Haber.

Пилот решил вернуться в аэропорт Стамбула, когда самолет находился над воздушным пространством Болгарии.

В ходе экспертиз, проведенных в грузовом отсеке, выяснилось, что сигнал от датчиков был вызван тропическим фруктом под названием дуриан, который выделяет тяжелый запах, когда созреет.

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После этого пассажиры другим самолетом вылетели в Барселону.

Дуриан, один из фруктов Юго-Восточной Азии, имеет приятный вкус, но после созревания вызывает запах, который описывают как смесь вони гнилого лука, скипидара и неочищенных стоков. Устойчивый запах может сохраняться в течение нескольких дней. Поэтому некоторые отели и службы общественного транспорта в Юго-Восточной Азии запрещают эти фрукты.

Напомним, во время рейса авиакомпании Gol Airlines из Салвадора в бразильский город Сан-Паулу в салоне самолета разыгрались безумные страсти, превосходящие эмоции латиноамериканских сериалов. Пятнадцать женщин били друг друга и таскали за волосы, а экипаж тщетно пытался их разнять.

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