Пассажирский самолет совершил срочную посадку из-за неприятного запаха

Пилот самолета решил вернуться в аэропорт, когда сработали датчики, уловившие сильную вонь.
Пассажирский авиалайнер, выполнявший рейс Стамбул-Барселона, срочно вернулся в аэропорт, из которого вылетел, поскольку сработали датчики, зафиксировавшие неприятный запах. Как оказалось виновником вони были тропические фрукты дуриан в грузовом отсеке самолета.
Об этом сообщает турецкое издание TRT Haber.
Пилот решил вернуться в аэропорт Стамбула, когда самолет находился над воздушным пространством Болгарии.
В ходе экспертиз, проведенных в грузовом отсеке, выяснилось, что сигнал от датчиков был вызван тропическим фруктом под названием дуриан, который выделяет тяжелый запах, когда созреет.
После этого пассажиры другим самолетом вылетели в Барселону.
Дуриан, один из фруктов Юго-Восточной Азии, имеет приятный вкус, но после созревания вызывает запах, который описывают как смесь вони гнилого лука, скипидара и неочищенных стоков. Устойчивый запах может сохраняться в течение нескольких дней. Поэтому некоторые отели и службы общественного транспорта в Юго-Восточной Азии запрещают эти фрукты.
Напомним, во время рейса авиакомпании Gol Airlines из Салвадора в бразильский город Сан-Паулу в салоне самолета разыгрались безумные страсти, превосходящие эмоции латиноамериканских сериалов. Пятнадцать женщин били друг друга и таскали за волосы, а экипаж тщетно пытался их разнять.
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