Пассажиры 10 часов летели "в никуда" и оказались в стране вылета из-за туалетов: что произошло

Самолет, направлявшийся в Индию, был вынужден вернуться в США.

Пассажиры рейса авиакомпании Air India в Дели пережили 10-часовое путешествие "в никуда", когда их самолет был вынужден вернуться обратно в Чикаго из-за того, что большинство туалетов засорились и не работали.

Об этом сообщает New York Post.

Рейс 126 авиакомпании Air India пролетал над Гренландией 5 марта, когда 11 из 12 туалетов вышли из строя, и пассажиры спускали в унитазы пакеты и тряпки.

По данным трекера FlightAware, проблемы начались почти на пятом часу 14-часового перелета, что заставило самолет Boeing 777-300ER вернуться в международный аэропорт О'Хара в Чикаго.

"После приземления в Чикаго все пассажиры и члены экипажа сошли с самолета в нормальном режиме и были обеспечены жильем для минимизации неудобств", — говорится в заявлении компании, которая ссылается только на "техническую проблему".

Авиакомпания отметила, что из-за ночных ограничений в большинстве европейских аэропортов в то время она не могла изменить направление полета, поэтому единственным приемлемым вариантом было обратное путешествие в Чикаго.

Расследование инцидента показало, что "были найдены полиэтиленовые пакеты, тряпки и одежда, которые были смыты и застряли в сантехнике", добавили в авиакомпании.

Авиакомпания Air India заявила, что предложит возмещение за отмену рейсов, но это не принесло облегчения некоторым клиентам. Один клиент рассказал, что забронировал билет первого класса для своей двоюродной сестры, летевшей в Индию на свадьбу, используя программу вознаграждений Lifemiles через колумбийского перевозчика Avianca, сообщает View From The Wing.

"Мы сейчас находимся в самом центре ада обслуживания клиентов из Avianca, Lifemiles и Air India, чтобы выяснить, как получить возмещение за билет", — рассказал изданию разочарованный клиент.

Засор туалетов в самолетах – не редкость, причем проблема обычно обостряется, когда пассажиры смывают в трубы непозволительные предметы.

Авиакомпания Air India заявила, что уже сталкивалась с подобными инцидентами во время предыдущих рейсов, когда в туалетах находили "такие предметы, как одеяла, одежду и подгузники, а также другие отходы", смытые в унитазы.

Даже одного-двух засоренных туалетов достаточно, чтобы заставить экипаж развернуть самолет и совершить посадку из-за ограниченного количества доступных туалетов.

Напомним, на днях в Великобритании произошла похожая ситуация. Пассажиры летели восемь часов и приземлились всего в 300 км от места вылета.

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