Пассажиры аплодировали: у женщины в самолете внезапно начались роды, их приняли неравнодушные медики

Пассажиры аплодировали: у женщины в самолете внезапно начались роды, их приняли неравнодушные медики

Девочка родилась здоровой.

В самолете, летевшем из Катара в Уганду, у женщины внезапно начались роды. Канадский врач Аиша Хатиб не растерялась и помогла беременной.

Об этом сообщает nypost.com.

Во время полета у женщины внезапно начались роды. Тогда экипаж самолета обратился к пассажирам с просьбой, есть ли среди них медики, которые могли бы помочь беременной.

Профессор Университета Торонто Аиша Хатиб, медсестра-онколог и врач-педиатр помогли роженице. У женщины родилась здоровая девочка. После успешных родов медикам и роженице аплодировал весь самолет.

Новоиспеченная мать назвала свою дочь в честь Аиши Хатиб. Врач же подарила новорожденной свое золотое ожерелье с надписью "Аиша". Она отметила, что хочет, чтобы девочка помнила о враче, которая помогла ей родиться на свет.

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