Пассажиры были шокированы: женщина приготовила обед для семьи прямо в самолете (видео)

В США 71-летняя жительница штата Юта Шелли Мерфи стала звездой соцсетей после того, как приготовила полноценные обеды для своей семьи прямо во время авиаперелета. Видео, на котором женщина разлагает ингредиенты на откидном столике в эконом-классе, собрало миллионы просмотров и вызвало дискуссию по гигиене и этикету в самолетах.

Об этом пишет People.

Подробности «импровизированного гастронома»

Во время пятичасового рейса Шелли Мерфи организовала процесс приготовления сэндвичей прямо в кресле пассажира. На кадрах видно, как она собирает бутерброды, добавляя ветчину, творог, лук, маринованные огурцы, салат и майонез, после чего раздает их своим взрослым детям и партнерам.

Дочь женщины, 48-летняя Илеша ДеПаскуале, опубликовавшая видео в TikTok, поблагодарила мать за заботу, пока пассажиры из соседних рядов с удивлением наблюдали за процессом.

Реакция аудитории: восхищение против критики

Пользователи соцсетей разделились на два лагеря. Часть зрителей выразила восхищение преданностью матери:

«Она принесла Subway в самолет!» — пошутил один из комментаторов.

«Сэндвичи выглядят потрясающе», — отметил другой пользователь.

В то же время значительная часть аудитории раскритиковала такой поступок, отмечая вопросы гигиены и комфорта других пассажиров:

«Я боюсь взять в самолет шампунь неправильного размера, а эта женщина принесла целый магазин сэндвичей», — написал один из подписчиков.

«Со всеми этими микробами в крохотной „трубке“ самолета… я бы точно не готовил там еду», — добавил другой зритель.

Несмотря на критику бактерий в воздухе и непрактичности такого замысла, семья Мерфи осталась довольна. Сын Нед назвал сэндвич «очень вкусным», а дочь Илеша подчеркнула в комментариях: «Они были невероятны! Она самая лучшая!»

Для семьи этот случай стал не медийной акцией, а привычным проявлением материнской заботы, адаптированным к условиям полета.

