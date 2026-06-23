Пассажиры даже не догадываются: стюардесса раскрыла тайну секретных комнат в самолетах

Самолет / © pexels.com

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Для большинства пассажиров попытка заснуть во время воздушной поездки ограничивается неудобным креслом эконом-класса и надувной дорожной подушкой. Однако на самолетах, выполняющих длительные дальнемагистральные рейсы, предусмотрены специальные зоны отдыха для экипажа. Эти помещения надежно скрыты от глаз путешественников, а условия в них довольно специфические.

Об этом рассказала британская бортпроводница Крис Мэйджор.

«Если мы летим куда-то, скажем, более 13 часов, нам нужны хорошие зоны отдыха», — объяснила Мейджор.

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Она добавила, что во время длительных рейсов членам экипажа обычно разрешают поспать около 90 минут. Этого времени достаточно для прохождения одного полноценного цикла сна. Это помогает бортпроводникам и пилотам восстанавливать силы, сохранять концентрацию, оперативно принимать решения в критических ситуациях и эффективно общаться с пассажирами на высоте более 9 тысяч метров.

Почему спальные места сравнивают с «гробами»

Конструкция и расположение спальных зон полностью зависят от модели и габаритов воздушного судна. Преимущественно это узкие кровати-капсулы, которые размещаются друг над другом в верхней или хвостовой части фюзеляжа, где есть свободное пространство. Из-за экстремальной тесноты среди авиационного персонала закрепилось за ними довольно мрачное название.

Бортпроводница признает, что полноценно расслабиться в таких комнатах удается далеко не всем коллегам из-за архитектурных ограничений самолета.

«Некоторым членам экипажа очень тяжело на кроватях, они не очень удобные. Иногда они тесные, длинные, узкие и разделенные с другими кроватями лишь небольшим куском ткани», — призналась Крис Мейджор.

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Кроме неудобств непосредственно во время отдыха, определенные трудности вызывает даже попытка попасть на свое временное место. Бортпроводникам приходится демонстрировать изрядную гибкость, чтобы залезть в свой отсек после тяжелой смены в салоне.

По словам британки, внутреннее пространство самолета диктует жесткие правила компрессии и экономии каждого сантиметра.

«В них приходится протискиваться, поэтому они длинные и узкие, ведь находятся в верхней части самолета, и места там мало. Они похожи на те, которые вы представляете себе на подлодке», — резюмировала бортпроводница.

Напомним, экс-пилот American Airlines Стив Шайбнер развенчал миф о самых безопасных местах в хвостовой части самолета. Узнайте, от чего зависит выживание во время аварии.

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