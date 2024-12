Пассажиры и работник аэропорта избили друг друга табличками с надписью "Мокрый пол" — фото

Пассажиры и работник били друг друга табличками с надписью "Мокрый пол" во время потасовки в терминале аэропорта.

Об этом сообщает Need To Know.

Шокирующие кадры, снятые сторонним наблюдателем, показывают, как один мужчина в белой футболке бьет соперника желтой предупредительной табличкой по голове.

Ему сразу же противостоит третий мужчина, замахивающийся на него кулаками, как боксер. Сбитый с ног мужчина поднимается и хватает коренастого мужчину, который бьет его во второй раз. Мужчина в белом борется с потенциальным боксером, а низший мужчина бьет его в спину еще одним знаком "Мокрый пол".

Во время борьбы мужчина в белой футболке вырывает несколько дредов своего соперника из его головы. Затем трое мужчин из одной команды идут бок о бок к своему противнику, который все еще держит вырванные дреды.

Они замечают признаки мокрого пола, когда мужчина в белой футболке пытается освободиться от куска зацепившейся за ногу одежды. Когда они приближаются к нему, он сбрасывает волосы и приподнимает палку, что заставляет их отступить.

Драка в аэропорту / Фото: скриншот с видео

Эти странные сцены разворачивались в терминале 3 международного аэропорта Чикаго О'Хара в штате Иллинойс, США.

Полиция была вызвана, но никого не арестовала и решила не писать заявление. По некоторым данным, мужчина низшего роста, виден на кадрах со шнурком на шее, является сотрудником аэропорта, а трое других были в тот день в командировке. По другим данным, все участники столкновения работают в киосках аэропорта. До сих пор непонятно, что спровоцировало стычку.

Напомним, недавно во время полета из Турции в Великобританию произошла адская драка. Один мужчина получил укус за шею, а другой остался без зуба – кровь была повсюду.

Читайте также: