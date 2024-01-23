Пассажиры кричали после того, как Tesla обнаружила "призраков" на кладбище — видео

Водитель Tesla и его пассажиры были шокированы после того, как машина начала обнаруживать "призраков", ходящих по кладбищу рядом с реальным домом из фильма ужасов "Заклятие".

Об этом пишет ladbible.com.

Парень утверждал, что ехал возле кладбища недалеко от имения, которое послужило реальным источником вдохновения для фильма 2013 года, когда на экране управления автомобилем стали появляться фигуры.

К слову, Tesla способна отображать информацию об окружающих объектах, в частности пешеходов и других транспортных средств, на центральном экране дисплея благодаря ряду специальных датчиков. Теоретически транспортные средства не должны предполагать, что неодушевленные объекты – это люди, и не должны обнаруживать призраков.

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В клипе можно увидеть, как группа медленно проезжает мимо кладбища, а на экране появляется все больше и больше фигур в форме человека. К концу клипа авто выглядит окруженным "привидениями", а пассажиры кричат от испуга.

Напомним, шокированный сантехник нашел 20 костей под ванной. Он выяснил, кому они принадлежали.

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