Пассажиры "летали" по салону, а еда оказалась на потолке: фото последствий ужасной турбулентности

По-видимому, не такой полет представляли себе путешественники.
Обычный рейс Air Canada превратился в ад после того, как из-за сильной турбулентности и пассажиры, и еда разлетелись – причем последняя разбрызгалась по потолку.
Об этом пишет New York Post.
Очевидец полета сфотографировал последствия инцидента и опубликовал фотографии на Reddit, которые набирают популярность в Сети.
Несчастный случай произошел на борту AC19 из Ванкувера в Сингапур после того, как самолет столкнулся с "несколькими серьезными неровностями" примерно через два часа трансокеанского перелета.
Турбулентность, которая, как сообщается, длилась несколько минут, была настолько сильной, что "все полетело (включая несколько человек!)", — написал пассажир.
На фотографиях, которые добавляются, были видны еда, подносы и столовые приборы, разбросанные по проходу, а также пятна соуса и других продуктов на потолке.
К счастью, никто не пострадал.
Пользователь также похвалил бортпроводников за то, что они отлично справились с этим испытанием. Экипаж прошел с мусорными мешками и тележками, чтобы убрать как можно больше. Все помогали, и было очень приятно видеть, как пассажиры и бортпроводники заботятся друг о друге. Однажды они выровняли тележку, которая лежала на боку в задней части салона (эти вещи тяжелые)".
Члены экипажа также раздали дополнительные скатерти из бизнес-класса пассажирам, чьи сиденья были пролиты напитками во время турбулентности.
"Похвала экипажу за то, что они держали все под контролем, и не забывайте пристегиваться ремнями безопасности!!!", — говорится в сообщении.
Другие пассажиры также поделились своими впечатлениями от бурного авиапутешествия:
- Я тоже была на этом рейсе! Я была испугана, у меня никогда раньше не было такой турбулентности. Это заставило меня понять, насколько ты беспомощен в самолете.
- Это походило на американские горки, где у вас есть несколько секунд невесомости. В салоне самолета было полно летающей еды! На меня капал кофе с потолка, а потом я собирала рис со своих волос.
Напомним, пассажир попытался угнать самолет во время турбулентности. Он решил, что сможет управлять самолетом лучше пилота, и бросился в кабину на высоте 9000 метров в воздухе.
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