Пассажиры "летали" по салону, а еда оказалась на потолке: фото последствий ужасной турбулентности

По-видимому, не такой полет представляли себе путешественники.

Обычный рейс Air Canada превратился в ад после того, как из-за сильной турбулентности и пассажиры, и еда разлетелись – причем последняя разбрызгалась по потолку.

Об этом пишет New York Post.

Очевидец полета сфотографировал последствия инцидента и опубликовал фотографии на Reddit, которые набирают популярность в Сети.

Несчастный случай произошел на борту AC19 из Ванкувера в Сингапур после того, как самолет столкнулся с "несколькими серьезными неровностями" примерно через два часа трансокеанского перелета.

Турбулентность, которая, как сообщается, длилась несколько минут, была настолько сильной, что "все полетело (включая несколько человек!)", — написал пассажир.

На фотографиях, которые добавляются, были видны еда, подносы и столовые приборы, разбросанные по проходу, а также пятна соуса и других продуктов на потолке.

Последствия турбулентности / Фото: Reddit/HefetzHashud

К счастью, никто не пострадал.

Пользователь также похвалил бортпроводников за то, что они отлично справились с этим испытанием. Экипаж прошел с мусорными мешками и тележками, чтобы убрать как можно больше. Все помогали, и было очень приятно видеть, как пассажиры и бортпроводники заботятся друг о друге. Однажды они выровняли тележку, которая лежала на боку в задней части салона (эти вещи тяжелые)".

Члены экипажа также раздали дополнительные скатерти из бизнес-класса пассажирам, чьи сиденья были пролиты напитками во время турбулентности.

Последствия турбулентности / Фото: Reddit/HefetzHashud

"Похвала экипажу за то, что они держали все под контролем, и не забывайте пристегиваться ремнями безопасности!!!", — говорится в сообщении.

Другие пассажиры также поделились своими впечатлениями от бурного авиапутешествия:

Я тоже была на этом рейсе! Я была испугана, у меня никогда раньше не было такой турбулентности. Это заставило меня понять, насколько ты беспомощен в самолете.

Это походило на американские горки, где у вас есть несколько секунд невесомости. В салоне самолета было полно летающей еды! На меня капал кофе с потолка, а потом я собирала рис со своих волос.

Напомним, пассажир попытался угнать самолет во время турбулентности. Он решил, что сможет управлять самолетом лучше пилота, и бросился в кабину на высоте 9000 метров в воздухе.

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