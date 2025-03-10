Пассажиры летели восемь часов и приземлились всего в 300 км от места вылета: как это произошло

Пассажиры рейса VS3 авиакомпании Virgin Atlantic летели в течение восьми часов и приземлились недалеко от аэропорта, из которого вылетели. Это произошло после того, как в пражском аэропорту самолет был задержан из-за вибратора.

Как сообщает Unilad, рейс, вылетевший в четверг, 6 марта, из лондонского аэропорта Хитроу в нью-йоркский аэропорт JFK, столкнулся с проблемами и был вынужден осуществить посадку в аэропорту Манчестера в Великобритании. Это всего в 300 км севернее того места, откуда он вылетел за восемь часов до этого.

Как именно это произошло

Приблизительно за 530 км от канадского побережья самолет совершил разворот над Атлантическим океаном и подал авиадиспетчерам аварийный сигнал 7700, который используется для сигнализации о любой чрезвычайной ситуации.

У самолета возникли проблемы с гидравликой и с целью предосторожности A350 вернулся и приземлился в Великобритании с открытыми дверями шасси, а аварийные службы находились на земле.

Business Insider отмечает, что хотя пассажиры могут быть невероятно разочарованы тем, что самолет приземлился так далеко от места назначения, для авиакомпаний лучше приземляться в аэропорту-хабе в случае возникновения проблем. Так получилось, что аэропорт Манчестера является вторым узловым аэропортом Virgin Atlantic после лондонского аэропорта Хитроу.

Пассажиры на борту этого рейса получили бесплатный ночлег в Манчестере, а в пятницу, 7 марта, им предложили альтернативный рейс.

Напомним, отчаянный пассажир пропустил рейс и догонял самолет по взлетной полосе. Мужчина поплатился за свои действия.

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