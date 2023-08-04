Пассажиры метро случайно оказались на заброшенной на 24 года станции - фото

Станция закрыта для пассажиров с 1999 года.

Пассажиры лондонского метро были озадачены, когда их поезд случайно заехал на старую заброшенную станцию во время обычного путешествия.

Об этом пишет BBC.

Поезд следовал из Грин-парка в Вестминстер, когда остановился на станции метро Чаринг-Кросс ветки Jubilee, которая не использовалась с 1999 года.

Один из пассажиров сказал: "Я заметил, что Вестминстерская станция выглядит необычно, и когда поезд замедлил ход, я заметил, что на медальонах написан Чаринг-Кросс, а не Вестминстер".

Станция метро Charing Cross в Лондоне / Фото: London Transport Museum

В Transport for London (TfL) заявили, что это произошло из-за "недоразумения".

Пассажир добавил, что когда метро остановилось, "машинист поезда заговорил с внутренней связи и сказал: "Извините, я не имею понятия, что произошло", тогда как все пассажиры стояли удивлены. "Один парень даже пытался нажать кнопку открытия двери! ".

По его словам, машинист тогда "посмеялся", когда они объяснили, что диспетчерская в Грин-парке отправила поезд по неправильному пути.

Станция использовалась поездами Юбилейной линии с 1979 года, но закрыта для пассажиров почти 25 лет. Впрочем, пустые поезда иногда вынуждены заезжать на разъезды в сторону Чаринг-Кросса, чтобы регулировать движение. Также станция иногда используется для съемок.

Станция метро Charing Cross в Лондоне / Фото: London Transport Museum

"Потерянный" поезд вернулся в Грин-парк, чтобы дать возможность пассажирам выйти.

Несмотря на это, одна пассажирка была просто счастлива, что в импровизированном путешествии удалось увидеть немного истории.

"Я до сих пор шокирована тем, что произошло, возможно, потому что я получила бесплатную поездку на заброшенную станцию метро", — сказала она.

Напомним, мужчина обустроил секретную квартиру в торговом центре и жил там годами. Он долго оставался незамеченным.

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