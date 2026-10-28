Пассажирам приказали покинуть борт в Камбодже

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Пассажирам приказали покинуть «бесконечный» мировой круиз после того, как они продали все свое имущество, чтобы жить на борту. Роскошный круизный лайнер , предлагающий людям возможность постоянно жить в море, неожиданно остановился в Камбодже.

Об этом пишет LADbible .

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«Бесконечный круиз», предлагающий возможность жить на борту корабля, путешествуя по миру, остановили в Камбодже из-за роста цен на топливо.

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Villa Vie Residences продавала постоянные каюты на борту своего судна Odyssey на 509 кают по цене от 119 999 долларов США до 349 999 долларов США. Также предлагались варианты аренды, включая аренду с правом выкупа и трехлетний срок.

«Бесконечный» круиз предлагал необычную возможность для людей совершить круиз своим домом во время путешествий и кругосветного путешествия. Он должен был сделать остановки более чем в 400 портах, что займет около трех с половиной лет, чтобы обойти земной шар, прежде чем снова отправиться в путь.

Роскошный круиз имел собственную палубу с бассейном, спа-центр на борту, ресторан, бар и площадку для пикболла, а также предлагал экскурсии и кулинарные мастер-класс.

Роскошное судно Odyssey

Несколько жителей заявили, что пребывание на борту круизного судна действительно получается дешевле, чем жизнь на суше. Анджела и Стив рассказывали, что тратят в среднем всего 47,16 долларов в день.

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В то же время супруги Рэнди, 66 лет, и Кит Кассингем, 71 год, продавшие все свое имущество, в частности, дом в Колорадо, чтобы жить на борту Odyssey, еще в январе заявили, что не планируют когда-нибудь покидать его.

Рэнди сказал: «Я не сойду с этого корабля живым. Мы спроектировали и построили дом, который был домом нашей мечты. Я ожидал, что там умру. Но судьба имела для нас другой план».

Однако их путешествие подошло к концу, поскольку Villa Vie Residences 27 октября объявила, что «приостановила деятельность в Камбодже, поскольку компания работает над решением проблемы чрезвычайного роста цен на топливо и оценивает альтернативы реструктуризации и рекапитализации».

Компания заявила, что ее расходы на топливо выросли по историческому среднему показателю в 1800 долларов США за каюту до примерно 6000–8000 долларов США в некоторых частях Азии.

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«Компания не может просто переводить столь масштабный рост на жителей. Полученный дефицит создал неустойчивое финансовое давление на текущую операционную модель», – говорится в пресс-релизе.

Компания заявила, что сейчас работает со своими жителями, чтобы «координировать высадку и определить временные условия проживания».

Далее в пресс-релизе говорится, что компания признает, что это «трудный и деструктивный период для жителей, членов экипажа и сотрудников и работает над поддержкой пострадавших по мере разработки планов».

Спикер Villa Vie Residences заявил: «С начала конфликта в конце февраля мы приняли значительные меры для уменьшения потребления топлива, включая замедление маршрута и проведение большего времени в порту».

По его словам, этих мер было недостаточно, чтобы компенсировать чрезвычайный рост расходов на топливо, поэтому они не смогли продолжать нести операционные убытки, возникшие в результате этого. Перевод полного увеличения расходов на жителей не является реалистическим решением.

«Сейчас мы сосредоточены на поддержке жителей, экипажа и сотрудников, пока мы работаем над реструктуризацией и рекапитализацией в течение следующих 60 дней. Эта работа продолжается и результат не гарантирован», — отметили в Villa Vie Residences.

Они добавили, что компания продолжает оценивать потенциальные пути развития, но ни одно финансирование или соглашение еще не завершены.

Напомним, что пятидесятидвухлетняя путешественница Либби Ром три года не сходит с круизного лайнера Sky Princess. Женщина путешествует по океанам уже более трех лет и получила самый высокий элитный статус лояльности, который предоставляет ей доступ к уникальным бесплатным услугам.

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