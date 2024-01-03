Пассажиры рейса "путешествия во времени" возмутились, поскольку дважды пропустили Новый год

Путешественники, надеявшиеся встретить Новый год дважды, были горько разочарованы, когда их рейс "путешествия по времени" был задержан.

Об этом пишет Mirror.

Пассажиры сели на борт рейса United Airlines на Гуаме в 7:35 утра 1 января в 2024 году, а затем вылетели в направлении Гонолулу, Гавайи. Прибытие планировалось в 18:50 31 декабря в 2023-м, что дало бы им редкую возможность дважды отпраздновать Новый год.

Это возможно, поскольку Гуам расположен к западу от международной линии смены дат в Тихом океане. Во время путешествия от него к востоку в определенный момент часы внезапно возвращаются к предыдущему дню.

United Airlines рекламировала специальный рейс, написав в Твиттере: "Живешь только один раз, но встретить Новый год можно дважды!". В Instagram авиакомпания написала: "Путешествие во времени реально".

К сожалению, для тех, кто забронировал билет на UA200, 2024 год начался с большой порции банальности. В конце концов рейс вылетел из Гуама в 13:49 1 января из-за задержки, то есть он прибыл в Гонолулу в 00:34 1 января.

Читайте главные новости дня:

Как только пассажиры вышли из самолета, прошли через аэропорт и направились в город, хлопушки для вечеринок уже давно взорвались, руки разъединились, а поздравления с Новым годом быстро превратились в невнятные воспоминания.

Многие продолжали выражать разочарование в Интернете. "Великолепная идея, жаль, что его задержали! Я должен был лететь этим рейсом. Двойного Нового года больше не будет", — написал один человек в Твиттере. Другой пассажир поделился: "У нас забронирован рейс. Весь наш отпуск мы планировали вокруг него в течение года. Только что получили сообщение, что он задерживается и приземлится не раньше 1:10 ночи".

В ответ на ситуацию United Airlines предложила помощь в перебронировании.

Пассажирам других рейсов, путешествующих по времени, повезло больше, поскольку их рейсам удавалось придерживаться расписания.

Рейс CX872 авиакомпании Cathay Pacific вылетел из Гонконга около часа ночи 1 января и прибыл в Сан-Франциско в 20:22 31 декабря. Рейс NH106 авиакомпании All Nippon Airways вылетел из Токио в 00:48 1 января и приземлился в Лос-Анджелесе в 17:12 31 декабря, что дает достаточно времени, чтобы дважды насладиться празднованием.

Напомним, 62-летняя вдова собирается зачать ребенка от покойного мужа. Она уже получила одно из разрешений суда.

Читайте также: