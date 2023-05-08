Пассажиры самолета проголосовали за высадку с рейса женщины: чем она всех разозлила (видео)

В результате самолет покинула не одна она.
Пассажиры Frontier Airlines, садившиеся на рейс из Атланты в Нью-Джерси, проголосовали за принудительную высадку из рейса женщины.
Инцидент произошел 1 мая в самолете. Когда пассажиры заняли свои места, две женщины начали ссору.
На видеозаписи с места происшествия видно, как бригада выводит из самолета одну из женщин и мужчину, который, по-видимому, был ее партнером. Ролики появились в TikTok.
@lanaisli Im just tryna get home #lanaisli #trenton #atlanta #jersey #frontier ♬ original sound — L anais Li
Затем другой путешественник призвал пассажиров проголосовать за то, следует ли снять с рейса вторую женщину, участвовавшую в споре.
"Если вы меня слышите, поднимите руку, если хотите, чтобы ее сняли с рейса", – говорит он.
Несколько пассажиров подняли руки в знак согласия и вторую женщину вывели из самолета.
@lanaisli Still just tryna get home #lanaisli #trenton #atlanta #jersey #fyp #frontier ♬ original sound — L anais Li
Пользователь позже объяснила, что женщины спорили из-за места.
Напомним, в Индии скорпион ужалил женщину в самолете. Авиакомпания заявила, что ранее сталкивалась со случаями появления крыс или птиц на борту самолетов.
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