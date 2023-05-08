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Пассажиры самолета проголосовали за высадку с рейса женщины: чем она всех разозлила (видео)

Пассажиры самолета проголосовали за высадку с рейса женщины: чем она всех разозлила (видео)

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
9615
Время на прочтение
2 мин
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Пассажиры самолета проголосовали за высадку с рейса женщины: чем она всех разозлила (видео)

Пассажиры самолета проголосовали за принудительную высадку с рейса женщины / Фото: скриншот с видео

В результате самолет покинула не одна она.

Пассажиры Frontier Airlines, садившиеся на рейс из Атланты в Нью-Джерси, проголосовали за принудительную высадку из рейса женщины.

Инцидент произошел 1 мая в самолете. Когда пассажиры заняли свои места, две женщины начали ссору.

На видеозаписи с места происшествия видно, как бригада выводит из самолета одну из женщин и мужчину, который, по-видимому, был ее партнером. Ролики появились в TikTok.

@lanaisli Im just tryna get home #lanaisli #trenton #atlanta #jersey #frontier ♬ original sound — L anais Li

Затем другой путешественник призвал пассажиров проголосовать за то, следует ли снять с рейса вторую женщину, участвовавшую в споре.

"Если вы меня слышите, поднимите руку, если хотите, чтобы ее сняли с рейса", – говорит он.

Несколько пассажиров подняли руки в знак согласия и вторую женщину вывели из самолета.

@lanaisli Still just tryna get home #lanaisli #trenton #atlanta #jersey #fyp #frontier ♬ original sound — L anais Li

Пользователь позже объяснила, что женщины спорили из-за места.

Напомним, в Индии скорпион ужалил женщину в самолете. Авиакомпания заявила, что ранее сталкивалась со случаями появления крыс или птиц на борту самолетов.

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Дата публикации
Просмотры
9615
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