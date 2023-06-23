Пассажиры такси застукали водителя за мастурбацией на порно прямо за рулем

Извращенец-таксист смотрел порно и мастурбировал, перевозя группу женщин в Бангкоке, Таиланд.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Водитель находился в темных очках и маске и прикрыл колени тканью, по словам одной из женщин, написавшей об инциденте в Сети.

Она сказала, что сделала водителю замечание, но он продолжил свое дело.

Увидев сообщение, на него отреагировала еще одна женщина. Она сказала, что тот же водитель, которого узнали по удостоверению личности на изображениях, сделанных его недавней жертвой, совершил тот самый непристойный поступок, когда перевозил ее и группу друзей в 2020 году.

Вторая женщина добавила, что мужчина наблюдал за ней и ее друзьями в зеркале, пока он мастурбировал под тканью.

"Этот таксист ведет себя неприлично, когда обслуживает пассажиров. Он не носил нижнее белье, всегда касался своих половых органов и издавал звуки, вроде бы мастурбировал. Мы с друзьями были в машине вместе. Хотя мой друг мужчина, это его не беспокоило. Это так страшно. Пожалуйста, держитесь от него как можно дальше", — отметила она.

Похоже, что действия водителя уже освещались тайскими СМИ, но его работодатель не предпринял никаких действий.

Напомним, стюардесса назвала, что самое отвратительное делают пассажиры в самолете. Она обратилась к путешественникам с просьбой не поступать так.

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