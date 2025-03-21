Пастор из Флориды больше года страдал загадочной болезнью: что обнаружили врачи

Врачи долго искали источник инфекции, пока не удалили дефибриллятор пастора.

Любовь к кулинарным экспериментам едва не стоила жизни пастору из Флориды, съедившему мясо дикой свиньи.

Об этом сообщило издание Gizmodo.

После дегустации подарка от охотника мужчина старше 70 лет начал чувствовать боль в груди и периодические приступы лихорадки. Медики долгое время не могли установить причину его состояния, пока не удалили имплантированный дефибриллятор. Анализы показали, что его организм был инфицирован Brucella suis – бактерией, вызывающей бруцеллез.

Это заболевание может приводить к лихорадке, боли в суставах и даже воспалению сердца. В США оно случается редко, но во Флориде из-за большого количества диких свиней риск заражения значительно выше.

Врачи призывают соблюдать меры безопасности при обработке и приготовлении дичи, поскольку бруцеллез может иметь серьезные последствия.

Напомним, 103-летняя женщина скончалась после восьми десятилетий ожидания мужчины, работавшего за границей.

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