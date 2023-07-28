Паук укусил мужчину за горло, пока тот спал: "Думал, что умру" (фото)

Почтальон из Великобритании пережил, пожалуй, худший страх любого арахнофоба после того, как паук укусил его за горло, пока он спал.

Об этом пишет nypost.com.

Горло Криса Коусли так сильно разбухло, что он не мог дышать.

"Я думал, что умру", — сказал 52-летний мужчина об инциденте, который произошел около 3:30 утра. "Это была абсолютно нормальная ночь, но потом я проснулся, задыхаясь, и не мог дышать. Мне пришлось засунуть палец в горло, чтобы вдохнуть немного воздуха, но как только я его вынул, то снова не мог дышать".

Впоследствии он набрал 999, номер службы экстренной помощи Великобритании, и рассказал им о своем затруднительном положении.

"Я не знаю, как бедная женщина, ответившая на звонок, поняла, что я говорю, потому что я не мог говорить", – вспомнил он.

Вскоре после этого прибыли парамедики и осмотрели горло Криса, после чего сказали, что он "вдохнул" паука во сне, который потом укусил его язычок — мясистый выступ в задней части горла.

Крис Коусли / Фото: SWNS

Неясно, какой вид паукообразных проглотил мужчина, но врачи не стали рисковать. Они внутривенно капельно вводили физраствор и антибиотики.

Медики даже направили Коусли к ЛОРу, чтобы убедиться, что все хорошо. Установив, что горло потерпевшего больше не разбухшее, врачи выписали его в 7:30 утра.

Несмотря на то, что ему больше не угрожала опасность, Коусли приложил все усилия, чтобы защитить свой дом от пауков, чтобы не допустить еще одного нежелательного завтрака в постель.

Крис Коусли / Фото: SWNS

"Я не мог заснуть, пока не пропылесосил весь дом и не вставил в стену заглушку от пауков", — сказал британец.

Напомним, женщина шокировала реакцией тела на грудные импланты. Она годами страдала и даже временно ослепла.

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